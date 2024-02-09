Врач рассказала, чем опасен популярный способ защиты от ветрянки

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:46
Однако, как подчеркивает заведующая поликлиникой Видновской больницы Айслу Каримова, подобные действия могут привести к непредсказуемым последствиям. Инфекция может быть получена даже через простейшие контакты в повседневной жизни, не обязательно прибегая к рискованным методам «ветряночных вечеринок», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Сейчас у нас есть эффективные и безопасные методы защиты от ветрянки. Вакцинация против этой инфекции стала обязательной, и существует несколько вариантов вакцин, разрешенных для использования детям в раннем возрасте», — сообщила Каримова.
Кроме того, взрослые также подвержены риску заражения ветрянкой от детей, причем симптомы у взрослых могут быть гораздо тяжелее.
Осложнения от ветрянки могут быть серьезными, особенно для маленьких детей. Это также касается других детских инфекций, таких как корь, которая также является опасной болезнью.
Эксперты убеждают: прививка — наиболее эффективный способ защиты. «Вакцинация может спасти даже после контакта с больным, если прививку сделать в течение 72 часов», — подчеркивает медицинский эксперт.