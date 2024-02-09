Врач рассказала, чем опасен популярный способ защиты от ветрянки

Однако, как подчеркивает заведующая поликлиникой Видновской больницы Айслу Каримова, подобные действия могут привести к непредсказуемым последствиям. Инфекция может быть получена даже через простейшие контакты в повседневной жизни, не обязательно прибегая к рискованным методам «ветряночных вечеринок», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».