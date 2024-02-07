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В Татарстане считают Муртазу Рахимова образцом для подражания

Рустам Миниханов назвал Муртазу Рахимова «образцом для подражания»

7 февраля 2024, 16:21
Фото: Пресс-служба главы РТ

В Татарстане считают Муртазу Рахимова образцом для подражания

Глава Татарстана Рустам Минниханов назвал скончавшегося в прошлом году первого президента Башкортостана Муртазу Рахимова образцом для подражания. Первый приехал на открытие памятника госдеятелю в Уфе.

Мемориал появился в парке имени В. И. Ленина. Мероприятие было приурочено к 90-летию со дня рождения Рахимова.

Минниханов отметил, что он был деятелем российского масштаба и примером для подражания, «как надо работать». В церемонии открытия принял участие также глава Башкортостана Радий Хабиров.

По словам главы РТ, он знал Рахимова лично. В этот день Минниханов пожелал «братскому народу Башкортостана развития и успехов». Подробности, как прошло мероприятие, — в материале Mkset.

В Уфе открыли памятник Муртазе Рахимову
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#Политика#Уфа#Памятник#Радий Хабиров#Татарстан#Рахимов Муртаза Губайдуллович#Марина Шорина
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