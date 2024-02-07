Рустам Миниханов назвал Муртазу Рахимова «образцом для подражания»

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Мемориал появился в парке имени В. И. Ленина. Мероприятие было приурочено к 90-летию со дня рождения Рахимова.
Минниханов отметил, что он был деятелем российского масштаба и примером для подражания, «как надо работать». В церемонии открытия принял участие также глава Башкортостана Радий Хабиров.
По словам главы РТ, он знал Рахимова лично. В этот день Минниханов пожелал «братскому народу Башкортостана развития и успехов». Подробности, как прошло мероприятие, — в материале Mkset.