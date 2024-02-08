Анна Асти не поддержала работу уфимских музыкантов

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Хит получил популярность в соцсетях — он записан в стиле группы Metallica. Некоторые слушатели якобы заявили, что кавер звучит лучше оригинала. Теперь его используют для создания видео в запрещенной на территории России соцсети.
Молодые люди, которые сделали альтернативную версию песни, связались с Анной Асти и предложили выложить их произведение на площадках. Однако предложение девушка не оценила.
Мужчины пишут песни с помощью искусственного интеллекта. Они сами перепевают треки, а голос пропускают через нейросеть. Музыку им приходится делать самим, ведь у искусственного интеллекта пока нет вкуса.
Ранее стало известно, что Гузель Уразова со своим треком на башкирском языке попала в мировой топ-чарт «Яндекс музыки». Инициатива записать песню принадлежала мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву.