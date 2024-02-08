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Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Анна Асти отказалась поддерживать кавер песни «Царица» от нейросети

Анна Асти не поддержала работу уфимских музыкантов

8 февраля 2024, 13:36
Фото: Соцсети Анны Асти

Анна Асти отказалась поддерживать кавер песни «Царица» от нейросети

Российская исполнительница Анна Дзюба, известная как Анна Асти, отказалась от сотрудничества с уфимскими музыкантами. Последние перепели трек «Царица» с использованием нейросети. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Хит получил популярность в соцсетях — он записан в стиле группы Metallica. Некоторые слушатели якобы заявили, что кавер звучит лучше оригинала. Теперь его используют для создания видео в запрещенной на территории России соцсети.

Молодые люди, которые сделали альтернативную версию песни, связались с Анной Асти и предложили выложить их произведение на площадках. Однако предложение девушка не оценила.

Мужчины пишут песни с помощью искусственного интеллекта. Они сами перепевают треки, а голос пропускают через нейросеть. Музыку им приходится делать самим, ведь у искусственного интеллекта пока нет вкуса.

Ранее стало известно, что Гузель Уразова со своим треком на башкирском языке попала в мировой топ-чарт «Яндекс музыки». Инициатива записать песню принадлежала мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву.

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#Культура#Уфа#Соцсети#Певица#Марина Шорина
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