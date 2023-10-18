Трагический куш: что стало с семьей из Уфы, которая выиграла 19 млн рублей в лотерею

Сыновья Алексей и Рустем не смогли устроить свою жизнь. После выигрыша матери к ним постоянно цеплялись на улицах и домой они возвращались с синяками и вывернутыми карманами. Отец пытался защитить сыновей, однако это ни к чему не привело. Парни также замкнулись в себе. Они не получили нормальное образование, никогда не работали и в конечном итоге их жизнь закончились трагично.