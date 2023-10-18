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Updated Сегодня, 11:15

Трагический куш: что стало с семьей из Уфы, которая выиграла 19 млн рублей в лотерею

Трагический куш: что стало с семьей из Уфы, которая выиграла 19 млн рублей в лотерею

18 октября 2023, 11:12
Фото: 1MI
Речь идет о судьбе семьи Мухаметзяновых, которым в 2001 году повезло выиграть миллионы рублей в лотерею. Стало известно, что стало с семьей — оказалось, что ее постигла череда трагедий

Обычная провинциальная женщина Надежда Мухаметзянова в 2001 году выиграла 1 миллион долларов в лотерею — на руки после уплаты налогов ее семья получила около 19 миллионов рублей. Сумма по тем временам космическая, да и семья не отличалась большим достатком — каждый день они пытались раздобыть 10-20 рублей на продукты для детей, а вечер, как правило, заканчивали за рюмкой водки.

Надежда была замужем за Рустемом, у них были двое сыновей — Алексей и Рустем. Жили они в Черниковке. Дальнейшую судьбу семьи узнала «Комсомольская правда-Уфа».

Как рассказывает издание, после выигрыша в лотерею Надежда стала настоящей знаменитостью, в квартиру Мухаметзяновых не раз пытались прорваться с желанием «поздравить» семью с выигрышем, на улицах приставали попрошайки.

Однако семья сама хорошо справлялась с празднованием — каждый вечер в квартире собирались родственники и друзья, а празднества растягивались на недели. Но дорогие вещи семья не приобретала.

Изменилось все после совета финансового консультанта, которого семье выделили организаторы лотереи. Мухаметзяновы решили купить трешку в самом элитном на тот момент доме Уфы. На этом и закончилась беззаботная жизнь.

Новые соседи в отличие от предыдущих не приняли образ жизни семьи, которая продолжала топить вечера в алкоголе. И если раньше милиция охраняла Мухаметзяновых от попрошаек и воров, то сейчас она выезжала к ним по заявлению соседей. Так, Надежда и Рустем стали изгоями в элитном районе.

Позже тот самый финансовый консультант еще раз посоветовал купить квартиры двум сыновьям Алексею и Рустему, а также парочку отечественных автомобилей. Дальше финансы под себя забрал один из родственников семьи, а после большие деньги закончились.

К слову, автомобили испарились — родственники семьи заявляли, что транспорт якобы разбит и восстановлению не подлежит. Исчезли и те, кто брал у семьи в долг.

В 2006 году Надежда умерла в возрасте 52 лет из-за запущенного тромбофлебита. На прощание попросила супруга не тратиться на похороны, а родственников на поминки не звать: «Не нужно мне никого». На ее могилку поставили лишь самый скромный металлический памятник и небольшую оградку. По данным издания, с тех пор ее муж Рустем окончательно замкнулся в себе.

Сыновья Алексей и Рустем не смогли устроить свою жизнь. После выигрыша матери к ним постоянно цеплялись на улицах и домой они возвращались с синяками и вывернутыми карманами. Отец пытался защитить сыновей, однако это ни к чему не привело. Парни также замкнулись в себе. Они не получили нормальное образование, никогда не работали и в конечном итоге их жизнь закончились трагично.

Известно, что тело Алексея обнаружили под окнами многоэтажки несколько лет назад. Со слов соседей, он был сильно пьян. Второй сын Рустем, по данным «КП-Уфа», также скончался, однако подробности его смерти неизвестны. Уход сыновей из жизни ударил по Рустему-старшему, как сообщают соседи, тот запил еще сильнее.

Куда исчез глава семейства-миллионеров, неизвестно — соседи говорят, что будто бы не видели его с мая. Возможно, мужчина решил скрыться в глуши — известно, что помимо двух квартир у него есть родительский дом в одной из деревень Башкирии.

#Общество#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Новости Уфы
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