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Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Этери Тутберидзе поможет похудеть уфимке с весом 136 кг

Этери Тутберидзе поможет похудеть уфимке с весом 136 кг

8 февраля 2024, 13:57
Фото: Телеканал «Пятница»
Жительница Уфы стала участницей нового реалити-шоу «Большие девочки». Эвелина Назарова, которой всего 21 год, весит 136 кг — побороться с лишним весом она сможет под контролем тренера Этери Тутберидзе.

Премьера состоится сегодня, 8 февраля. Соперницами уфимки станут еще 12 девушек, которые испытывают проблемы со здоровьем и взаимодействием с обществом из-за лишнего веса.

Назарова ростом 165 сантиметров. За последние шесть лет она похоронила шестерых близких, в том числе маму. Долгие годы девушка следила за больной родственницей, из-за чего почти не помнит детства.

Из-за трагедии уфимка начала курить, пить алкоголь и много есть. В это время она не выходила из дома, вследствие чего и набрала вес. На шоу она пришла из-за опасений за здоровье — у нее смещается позвоночник.

Борьба между участницами будет идти три месяца. Они пройдут различного уровня испытания, проживая в кемпинге. Наставником для них станет тренер олимпийских чемпионов по фигурному катанию.

Неоднократно жители Башкирии становятся участниками федеральных программ. Так, 27-летняя Рената Ишмаева из Уфы должна была привлечь внимание своего потенциального жениха.

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#Общество#Уфа#ТВ#Фигурное катание#Марина Шорина
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