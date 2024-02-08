Этери Тутберидзе поможет похудеть уфимке с весом 136 кг

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Премьера состоится сегодня, 8 февраля. Соперницами уфимки станут еще 12 девушек, которые испытывают проблемы со здоровьем и взаимодействием с обществом из-за лишнего веса.
Назарова ростом 165 сантиметров. За последние шесть лет она похоронила шестерых близких, в том числе маму. Долгие годы девушка следила за больной родственницей, из-за чего почти не помнит детства.
Из-за трагедии уфимка начала курить, пить алкоголь и много есть. В это время она не выходила из дома, вследствие чего и набрала вес. На шоу она пришла из-за опасений за здоровье — у нее смещается позвоночник.
Борьба между участницами будет идти три месяца. Они пройдут различного уровня испытания, проживая в кемпинге. Наставником для них станет тренер олимпийских чемпионов по фигурному катанию.
Неоднократно жители Башкирии становятся участниками федеральных программ. Так, 27-летняя Рената Ишмаева из Уфы должна была привлечь внимание своего потенциального жениха.