Отоларинголог призвал ограничить время, проведенное в наушниках в течение дня

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Как сообщает NEWS.ru, отоларинголог предупреждает, что из-за чрезмерно долгого использования наушников в ухе может начаться воспалительный процесс или образоваться пролежень.
Врач рассказал, что классическая музыка, как более комплексная и многокомпонентная, помогает развить слух на максимум и простимулировать мозговой процесс. Дома лучше пользоваться колонками, чем наушниками, чтобы беречь слуховой аппарат.