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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Отоларинголог призвал ограничить время, проведенное в наушниках в течение дня

7 февраля 2024, 13:57
Заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев посоветовал использовать наушники не более трех-пяти часов ежедневно, при этом избегая высоких частот.

Как сообщает NEWS.ru, отоларинголог предупреждает, что из-за чрезмерно долгого использования наушников в ухе может начаться воспалительный процесс или образоваться пролежень.

Врач рассказал, что классическая музыка, как более комплексная и многокомпонентная, помогает развить слух на максимум и простимулировать мозговой процесс. Дома лучше пользоваться колонками, чем наушниками, чтобы беречь слуховой аппарат.

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