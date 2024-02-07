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Published Сегодня, 11:00

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Updated Сегодня, 11:02

Девелоперы рассказали, какие предметы быта новоселы покупают в первую очередь

Девелоперы рассказали, какие предметы быта новоселы покупают в первую очередь

7 февраля 2024, 11:00
Фото: 1MI
Покупатели жилья в новых многоквартирных домах в среднем тратят на оформление жилища около 40 тысяч рублей.

Об этом «Подмосковье сегодня» узнало от аналитиков девелопера «Самолет». Также аналитикам удалось узнать, что большинство (42%) не пожалеют средств на покупку посуды. 29% респондентов любят покупать постельное белье, покрывала и полотенца. 6% в первую очередь ищут цветочные горшки.

Примечательно, что все респонденты предпочитают однотонные товары без орнамента. Это объясняется тем, что в интерьерах новых квартир преобладают нейтральные тона.

Цена вещей для большинства не является главным показателем: 87% в первую очередь смотрят на качество. А 62% хотели бы приобрести жилье, где уже имеется все необходимое, и не тратить время на хождение по магазинам.

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