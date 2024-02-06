Начался прием заявок на участие в третьей лаборатории «Ленфильм-дебют»

Заявку на участие в проекте могут подавать режиссеры-дебютанты как индивидуально, так и совместно со сценаристами. Согласно условиям у конкурсанта должна быть как минимум одна снятая работа. Например, это может быть короткометражный или документальный фильм. Прием заявок открыт до 31 марта 2024 года. Шорт-лист из 30 участников будет представлен в начале мая, а в середине мая объявят финальный список авторов проектов, пишет properm.ru.