Начался прием заявок на участие в третьей лаборатории «Ленфильм-дебют»

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Заявку на участие в проекте могут подавать режиссеры-дебютанты как индивидуально, так и совместно со сценаристами. Согласно условиям у конкурсанта должна быть как минимум одна снятая работа. Например, это может быть короткометражный или документальный фильм. Прием заявок открыт до 31 марта 2024 года. Шорт-лист из 30 участников будет представлен в начале мая, а в середине мая объявят финальный список авторов проектов, пишет properm.ru.
Обучение в лаборатории состоит из трех сессий. Они будут проходить в июне, сентябре и декабре. Программа включает в себя семинары и обсуждение сценариев дебютантов с кураторами, лекторами и мастерами «Ленфильма». За каждым автором будет закреплен куратор.
На завершающем этапе работы лаборатории состоится питчинг. Дебютанты будут представлять свои проекты экспертам — продюсерам, представителям Министерства культуры, фондов поддержки кино, сотрудникам кинокомпаний. Кроме этого, «Ленфильм» возьмет в реализацию один из проектов.
По словам Федора Щербакова, генерального директора «Ленфильма», киностудия приняла решение провести третий сезон, поскольку лаборатория продемонстрировала свою эффективность. Руководитель киностудии также рассказал, что «Ленфильм» по итогам прошлого сезона выбрал проект «Фейерверки днем» режиссера Нины Воловой и планирует снимать фильм.
«И спасибо Министерству культуры, что в очередной раз поддержали этот очень важный для индустрии проект, — поддержка кинематографистов-дебютантов по-прежнему наше приоритетное направление», — сказал Федор Щербаков.
Отметим, что на период обучения участники лаборатории будут проживать в Санкт-Петербурге за счет организаторов. Также им оплатят проезд. Само участие в проекте является бесплатным.