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Врач Ненастина: Правильное мыть рук может защитить от ОРВИ

5 февраля 2024, 08:14
Эпидемиолог Видновской КБ Минздрава Московской области Ольга Ненастина рассказала о правильном мытье рук, которое может защитить организм от ОРВИ.

Как пишет NESW.ru, для защиты от вирусов и микробов следует придерживаться нескольких рекомендаций. Одним из основных правил является обязательное использование мыла. Можно использовать жидкое и кусковое средство. Главное — чтобы мыльный раствор на поверхности кожи находился не менее двадцати секунд. Смывать средство нужно проточной водой.

Намыливая руки, нужно переплетать пальцы, соединять ладони в замок, растирать их. При этом вспененное средство должно покрывать как можно большую поверхность кожи.

Собеседница издания обратила внимание, что мытье рук не заменяет обработки кожным антисептиком. Медики пользуются специальными схемами мытья рук. Например, гигиенической обработкой рук, которую можно применять в обычной жизни.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок порекомендовал больше бывать на свежем воздухе, чтобы лучше защитить организм от ОРВИ. Однако при этом нельзя допускать переохлаждений, последствиями которых могут стать обострение хронических заболеваний и ослабление иммунитета.

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