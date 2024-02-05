Врач Ненастина: Правильное мыть рук может защитить от ОРВИ

Как пишет NESW.ru, для защиты от вирусов и микробов следует придерживаться нескольких рекомендаций. Одним из основных правил является обязательное использование мыла. Можно использовать жидкое и кусковое средство. Главное — чтобы мыльный раствор на поверхности кожи находился не менее двадцати секунд. Смывать средство нужно проточной водой.