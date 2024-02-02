Врач Уланкина: проказа может привести к деформации носа и потере зрения

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Эти микроорганизмы проникают в клетки кожи и слизистых оболочек, где начинают размножаться. Лепра не является очень заразным заболеванием, и риск заразиться от больных составляет всего лишь 10%. Однако ежегодно десятки тысяч пациентов по всему миру получают такой диагноз, преимущественно в странах, расположенных в субэкваториальном и тропическом климатическом поясе, пишут «Известия».
Инкубационный период лепры обычно составляет от трех до семи лет, но может продлиться и до 20-30 лет. Первые признаки болезни — появление красно-бурых или белых пятен на коже, которые часто нечувствительны к боли. Со временем эти пятна становятся шелушащимися, бугристыми и покрываются язвами. Болезнь также может привести к выпадению волос на лице, деформации носа и поражению слизистой оболочки носоглотки.
Если лепру не начать лечить при первых признаках, она будет прогрессировать и вызовет серьезные последствия. Пальцы станут скрюченными и потеряют чувствительность, мышцы начнут атрофироваться, и возникнет паралич конечностей. Воспаление глаз, помутнение хрусталика и ухудшение зрения могут привести даже к полной слепоте. В большинстве случаев лепра не является смертельной, но при снижении иммунитета пациента и добавлении бактериальной инфекции возможен летальный исход.
Для заражения лепрой необходимо продолжительное время контактировать с инфицированным человеком, который не получает лечение. Диагноз лепры ставится на основании лабораторных анализов. Образцы кожи или слизистой оболочки носа исследуются под микроскопом для обнаружения бактерий-возбудителей лепры. Также применяются ПЦР-тесты, которые могут выявить генетический материал бактерий.
Лечение лепры основано на применении антибиотиков. Пациент становится незаразным для окружающих уже через несколько дней после начала терапии. Однако лечение может занимать от шести месяцев до двух лет, в зависимости от характеристик возбудителя. Возможно также потребуется пластическая операция, чтобы исправить дефекты на лице и теле.
Важно отметить, что даже после полного выздоровления человек должен оставаться под наблюдением врачей, так как рецидивы болезни возможны.