Врач Уланкина: проказа может привести к деформации носа и потере зрения

Инкубационный период лепры обычно составляет от трех до семи лет, но может продлиться и до 20-30 лет. Первые признаки болезни — появление красно-бурых или белых пятен на коже, которые часто нечувствительны к боли. Со временем эти пятна становятся шелушащимися, бугристыми и покрываются язвами. Болезнь также может привести к выпадению волос на лице, деформации носа и поражению слизистой оболочки носоглотки.