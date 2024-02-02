NFT-токены «Интерроса» на фрески школы Рафаэля из собрания Эрмитажа раскупают

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Компания запустила NFT-токены на произведения искусства в конце 2023 года в сотрудничестве с платформой «Атомайз» и Эрмитажем.
Это первые NFT-токены в России, выпущенные в полном соответствии с федеральным законом «О цифровых финансовых активах», который вступил в силу в 2021 году. В художественном сообществе этот инструмент был назван арт-токеном. Он предоставляет инвесторам право на денежное требование и использование объекта интеллектуальной собственности, а также позволяет внести свой вклад в сохранение культурного наследия, пишут РИА Новости.
Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что арт-токен — это цифровая репродукция, которая особенна тем, что закрепляет право использования только за покупателем и музеем, а также фиксирует уникальное состояние картины во время реставрации. По сути, говорит Пиотровский, инвестору предлагается срез с процесса реставрации, чего раньше никто не делал.
В рамках пилотного проекта «Интерроса» были токенизированы три фрески школы Рафаэля из коллекции Эрмитажа: «Венера и Амур на дельфинах», «Венера и Адонис» и «Венера, вынимающая занозу». Каждая фреска состояла из 20 токенов, которые можно было приобрести на платформе «Атомайз» как единый лот, так и отдельно.
Первые 20 токенов, составлявшие фреску «Венера и Амур на дельфинах», были проданы российским покупателям сразу после презентации проекта на ВЭФ-2023. Вторую фреску выкупил глава «Интерроса» Владимир Потанин и подарил ее Эрмитажу, а третью полностью приобрели коллекционеры из южнокорейской арт-группы FLUR DYC.
Член-корреспондент Российской Академии Художеств Кирилл Гаврилин убежден, что арт-токены помогут в популяризации музеев и привлекут средства для поддержки их деятельности.
Полученные от проекта средства в размере 4,5 миллиона рублей Эрмитаж направит на реставрацию картины «Венера и Амур» Лукаса Кранаха Старшего.