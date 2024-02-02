NFT-токены «Интерроса» на фрески школы Рафаэля из собрания Эрмитажа раскупают

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что арт-токен — это цифровая репродукция, которая особенна тем, что закрепляет право использования только за покупателем и музеем, а также фиксирует уникальное состояние картины во время реставрации. По сути, говорит Пиотровский, инвестору предлагается срез с процесса реставрации, чего раньше никто не делал.