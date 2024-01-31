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Глава Минприроды: Единый ученый совет будет координировать научные исследования

Глава Минприроды: Единый ученый совет будет координировать научные исследования

31 января 2024, 18:29
Глава Минприроды России Александр Козлов выразил поддержку предложению сообщества ученых об объединении научных советов двух подведомственных институтов: ВНИИ «Экология» и УралНИИ «Экология». Об этом сообщается в протоколе встречи министра с учеными.

«Единый ученый совет будет координировать направления научных исследований по всем ключевым направлениям деятельности Минприроды. В него должны войти академики РАН, известные российские ученые, ведущие специалисты в области охраны водных ресурсов, сохранения лесов и биоразнообразия, заповедного дела, обращения с отходами и рационального природопользования», — рассказал Александр Козлов. Он также добавил, что совету предстоит решать вопросы стратегического планирования природоохранной и природоресурсной деятельности, заниматься совершенствованием законодательства и международного сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, научные исследования по основным направлениям (вода, лес, отходы, биоразнообразие, развитие заповедных территорий, пользование недрами и геология) играют важную роль с точки зрения государственных программ и федеральных проектов. Для их осуществления требуются более точные и эффективные отечественные разработки, методы и технологии природоохранной деятельности. Ключевое направление сотрудничества с научным и экспертным сообществом представлено вопросами совершенствования законодательства. Нормативно-правовая база природоохранной и природоресурсной деятельности испытывает необходимость в постоянном обновлении с точки зрения изменяющихся производственных и общественных потребностей.

Зампредседателя Совета по изучению производительных сил Светлана Липина, в свою очередь, заявила, что стратегическое управление отраслью и выявление направлений работы на долгосрочную перспективу требуют соответствующей научно-исследовательской базы. Она также добавила, что в непростой период геополитических перемен для страны возникла необходимость сформировать единый научный центр, который будет заниматься проблемами экологии и природопользования.

В свою очередь, вице-президент РАН, председатель наблюдательного совета по глобальным экологическим проблемам Степан Калмыков особо отметил высокий уровень взаимодействия Минприроды РФ и РАН и предположил, что роль науки при реализации крупных природоохранных и природоресурсных проектов должна быть усилена.

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