Глава Минприроды: Единый ученый совет будет координировать научные исследования

«Единый ученый совет будет координировать направления научных исследований по всем ключевым направлениям деятельности Минприроды. В него должны войти академики РАН, известные российские ученые, ведущие специалисты в области охраны водных ресурсов, сохранения лесов и биоразнообразия, заповедного дела, обращения с отходами и рационального природопользования», — рассказал Александр Козлов. Он также добавил, что совету предстоит решать вопросы стратегического планирования природоохранной и природоресурсной деятельности, заниматься совершенствованием законодательства и международного сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС.