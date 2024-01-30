«Пятёрочка» в честь своего 25-летия запустила всероссийскую акцию

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Компания выпустила видеоролик, который рассказывает историю развития магазина вместе со своими покупателями. Например, мы видим, как маленькая девочка 25 лет назад приходит в первую «Пятёрочку» за шоколадкой, а в итоге возвращается в магазин уже будучи мамой со своей дочкой. В знакомом магазине героев встречает всё та же сотрудница.
Директор по стратегическому маркетингу «Пятёрочки» Михаил Ярцев отметил, что жизненные ситуации, показанные в ролике, будут знакомы очень многим гостям магазинов торговой сети. По его словам, сотрудница, которая 25 лет проработала в «Пятёрочке» и всё также встречает гостей с улыбкой, — это воплощение той самой атмосферы близости и доступности магазина у дома, в котором каждый продавец вас знает и всегда готов помочь.
Видеоролик создан в креативном агентстве Contrapunto. Там отметили, что за низкими ценами в «Пятёрочке» видна возможность позволить себе маленькие радости: порадовать дочку шоколадкой, попробовать новый соус и многое другое. Историю хотелось сделать настоящей и агентству повезло пригласить на съемки роликов в качестве режиссера автора нашумевшего сериала «Чики» Эдуарда Оганесяна.
Еще один юбилейный ролик посвящен розыгрышу призов. Все-таки день рождения хочется разделить со своими самыми близкими, дорогими и любимыми гостями. В этом ролике «Пятёрочка» продолжила сотрудничество с Марией Ароновой в роли сотрудницы и главного лица бренда, а также представила ещё одного известного актера — Яна Цапника.
Скидки до 25% ждут покупателей до 13 марта. Кроме того, за покупки на сумму от 600 рублей гости получат шанс на участие в розыгрыше ценных призов. Каждую неделю во время акции будут разыгрываться по одному миллиону рублей для шести счастливчиков. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрировать чеки на сайте actions.5ka.ru до 11 марта.
До 25 марта в мобильном приложении сети будет доступна уникальная игра — удивительное виртуальное путешествие с «Пятёрочкой». Проходя головоломки по уровням, игроки будут получать гарантированные призы и собирать игровую валюту.
Эту валюту можно будет использовать для обустройства и украшения своего виртуального магазина различными атрибутами. За прохождение призовых уровней игроки смогут участвовать в розыгрыше баллов на карту лояльности «Х5 Клуб», бытовой техники и гаджетов. А те, кто дойдет до конца игры, получат шанс выиграть 1 миллион рублей. Кроме того, игроки смогут воспользоваться предложениями от партнеров и активировать полученные призы-офферы при покупке товаров с использованием карты лояльности.