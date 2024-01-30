«Пятёрочка» в честь своего 25-летия запустила всероссийскую акцию

Директор по стратегическому маркетингу «Пятёрочки» Михаил Ярцев отметил, что жизненные ситуации, показанные в ролике, будут знакомы очень многим гостям магазинов торговой сети. По его словам, сотрудница, которая 25 лет проработала в «Пятёрочке» и всё также встречает гостей с улыбкой, — это воплощение той самой атмосферы близости и доступности магазина у дома, в котором каждый продавец вас знает и всегда готов помочь.