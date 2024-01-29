В РЭО поступила 561 заявка на конкурс арт-объектов из отходов «Зеленый квадрат»

PR-директор департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко рассказал, что финалисты смогут поработать с кураторами на «Тавриде» и укрепить свои связи в творческом сообществе. По его словам, некоторые из созданных объектов будут отправлены на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, а другие будут продемонстрированы на различных площадках по всей стране. Бойко добавил, что сейчас РЭО составляет шорт-лист и вскоре его представит.