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В РЭО поступила 561 заявка на конкурс арт-объектов из отходов «Зеленый квадрат»

В РЭО поступила 561 заявка на конкурс арт-объектов из отходов «Зеленый квадрат»

29 января 2024, 16:24
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор получил 561 заявку на участие в конкурсе арт-объектов из отходов под названием «Зеленый квадрат». В конкурсе принимают участие не только граждане России, но и представители Казахстана, Беларуси, Армении и Азербайджана, что делает его международным.

Цель проведения конкурса, как сообщается, в популяризации экологического мышления и переработки отходов. Участники подавали эскизы и фотографии своих готовых работ.

Глава РЭО Денис Буцаев сообщил, что конкурс был объявлен в прошлом месяце и за это время поступила 561 заявка с арт-объектами. Среди них были концепции, презентации с уже готовыми работами. Одной из задач конкурса, по словам Буцаева, является привлечение внимания общественности к формированию экономики замкнутого цикла и популяризация экологических привычек среди наибольшего количества людей.

Жюри выберет 50 работ, авторы которых отправятся на образовательную программу академии «Меганом» арт-кластера «Таврида» в Крыму. Победители будут работать над созданием новых объектов и доработкой своих концепций.

PR-директор департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко рассказал, что финалисты смогут поработать с кураторами на «Тавриде» и укрепить свои связи в творческом сообществе. По его словам, некоторые из созданных объектов будут отправлены на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, а другие будут продемонстрированы на различных площадках по всей стране. Бойко добавил, что сейчас РЭО составляет шорт-лист и вскоре его представит.

Арт-кластер «Таврида» и Всемирный фестиваль молодежи стали партнерами конкурса. Фестиваль, который будет организован по указу Владимира Путина, примет 20 тысяч российских и иностранных участников.

#Общество
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