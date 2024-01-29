В РЭО поступила 561 заявка на конкурс арт-объектов из отходов «Зеленый квадрат»

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Цель проведения конкурса, как сообщается, в популяризации экологического мышления и переработки отходов. Участники подавали эскизы и фотографии своих готовых работ.
Глава РЭО Денис Буцаев сообщил, что конкурс был объявлен в прошлом месяце и за это время поступила 561 заявка с арт-объектами. Среди них были концепции, презентации с уже готовыми работами. Одной из задач конкурса, по словам Буцаева, является привлечение внимания общественности к формированию экономики замкнутого цикла и популяризация экологических привычек среди наибольшего количества людей.
Жюри выберет 50 работ, авторы которых отправятся на образовательную программу академии «Меганом» арт-кластера «Таврида» в Крыму. Победители будут работать над созданием новых объектов и доработкой своих концепций.
PR-директор департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко рассказал, что финалисты смогут поработать с кураторами на «Тавриде» и укрепить свои связи в творческом сообществе. По его словам, некоторые из созданных объектов будут отправлены на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, а другие будут продемонстрированы на различных площадках по всей стране. Бойко добавил, что сейчас РЭО составляет шорт-лист и вскоре его представит.
Арт-кластер «Таврида» и Всемирный фестиваль молодежи стали партнерами конкурса. Фестиваль, который будет организован по указу Владимира Путина, примет 20 тысяч российских и иностранных участников.