Проверяем квартиру перед покупкой: чек-лист

Выписка из ЕГРН подтверждает право собственности (после ее получения должно пройти не более 30 дней). Её может получить собственник или законный представитель в МФЦ, через «Госуслуги» или на сайте Росреестра. Из выписки можно узнать, кто и на основании каких документов является правообладателем квартиры, есть ли ограничения по сделкам с недвижимостью.