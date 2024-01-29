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Депутат Чаплин: Бесплатные лекарства предоставляются детям, ветеранам и инвалидам

Депутат Чаплин: Бесплатные лекарства предоставляются детям, ветеранам и инвалидам

29 января 2024, 12:35
Фото: 1MI
Дети, ветераны и инвалиды могут получать лекарства бесплатно. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Парламентарий привел статистику, согласно которой 80 процентов жителей России не знают о том, что им или их близким родственникам положены бесплатные лекарства, передает NEWS.ru. Льготы предоставляются на федеральном и региональном уровнях.

Депутат напомнил, что 25 процентов российского населения — пенсионеры. Они могут претендовать на покупку лекарств в 50-процентной скидкой.

Кроме пенсионеров, к категории льготников относятся: дети в возрасте до 3 лет, дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет, несовершеннолетние дети-инвалиды, а также инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий, участники ВОВ и другие. Бесплатные препараты выдаются в социальных аптеках при предъявлении назначения врача и подтверждении льготной категории.

При некоторых заболеваниях также положены льготные лекарства. Например, при онкологии, ДЦП, ВИЧ, рассеянном склерозе, бронхиальной астме и других. Скидка в размере 50 процентов предоставляется участникам катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам III группы, которые были признаны безработными в установленном порядки, а также работающим инвалидам II группы.

Наряду с помощью, финансируемой из федерального бюджета, в регионах действуют свои льготы. Полный список федеральных льгот содержится перечислены в постановлении правительства № 890 от 30 июля 1994 года. В некоторых случаях решение о получении бесплатного лекарства принимается врачебной комиссией.

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