Депутат Чаплин: Бесплатные лекарства предоставляются детям, ветеранам и инвалидам

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Парламентарий привел статистику, согласно которой 80 процентов жителей России не знают о том, что им или их близким родственникам положены бесплатные лекарства, передает NEWS.ru. Льготы предоставляются на федеральном и региональном уровнях.
Депутат напомнил, что 25 процентов российского населения — пенсионеры. Они могут претендовать на покупку лекарств в 50-процентной скидкой.
Кроме пенсионеров, к категории льготников относятся: дети в возрасте до 3 лет, дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет, несовершеннолетние дети-инвалиды, а также инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий, участники ВОВ и другие. Бесплатные препараты выдаются в социальных аптеках при предъявлении назначения врача и подтверждении льготной категории.
При некоторых заболеваниях также положены льготные лекарства. Например, при онкологии, ДЦП, ВИЧ, рассеянном склерозе, бронхиальной астме и других. Скидка в размере 50 процентов предоставляется участникам катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам III группы, которые были признаны безработными в установленном порядки, а также работающим инвалидам II группы.
Наряду с помощью, финансируемой из федерального бюджета, в регионах действуют свои льготы. Полный список федеральных льгот содержится перечислены в постановлении правительства № 890 от 30 июля 1994 года. В некоторых случаях решение о получении бесплатного лекарства принимается врачебной комиссией.