Депутат Чаплин: Бесплатные лекарства предоставляются детям, ветеранам и инвалидам

Кроме пенсионеров, к категории льготников относятся: дети в возрасте до 3 лет, дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет, несовершеннолетние дети-инвалиды, а также инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий, участники ВОВ и другие. Бесплатные препараты выдаются в социальных аптеках при предъявлении назначения врача и подтверждении льготной категории.