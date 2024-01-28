mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 07:13

Published 28 января, 07:13

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Внедрение цифрового медицинского помощника в ДМС экономит до 100 тысяч на работника

28 января 2024, 07:13
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749 . erid: LjN8KCXGS
Внедрение цифровых сервисов в ДМС позволяет работодателю экономить до 45 часов рабочего времени на одного работника в год, посчитали в СОГАЗе.

По данным страховщика, застрахованные по ДМС в среднем обращаются к врачам 3 раза в год. При этом, в классическом сценарии с очным визитом в клинику клиент тратит до 25 часов: время на дорогу, на первичный и повторные приемы, сдачу анализов и т. д.

За счет внедрения цифровых сервисов на всех этапах клиентского пути, таких как: симптом-чекер на основе ИИ, телемедицина, автоматизированный дневник наблюдения за ходом лечения, интеграция с лабораториями для получения результатов анализов сразу в приложение СОГАЗ и пр., — время на получение лечения удается сократить более чем в 2 раза.

Включение в договор ДМС онлайн-консультаций врачей позволяет минимизировать отсутствие работников на рабочем месте в связи с очными визитами к врачу. Онлайн-консультации доступны в режиме 24/7, а все данные хранятся в электронной медкарте застрахованного.

Цифровые решения для управления здоровьем позволяют не только снизить нагрузку на врачей и клиники, но и оптимизировать затраты работодателя на ДМС, обеспечить работникам лучший медицинский сервис и сохранить эффективность за счет минимизации отсутствия на рабочем месте.

Суммарный эффект от использования цифровых медицинских сервисов СОГАЗа для работодателя — до 45 часов экономии рабочего времени или до 100 тыс. рублей на одного застрахованного в год.

Подпишитесь
«Видим рост числа жалоб по снегу»: Хабиров обратился к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву
Вчера, 08:25
«Голову в песок совать не надо»: Радий Хабиров высказался о митинге в Уфе
Вчера, 07:58
В мессенджерах появилась информация о готовящемся в Башкирии теракте
Вчера, 03:44
Фейерверки и опасные маневры: в центре Уфы разбилась элитная иномарка
Вчера, 06:39
Башкортостан вошёл в ТОП направлений внутреннего туризма в 2023 году
Вчера, 08:04
В Уфе доступен обновленный полноразмерный внедорожник Exeed VX
25 января, 04:58