День энергетики на выставке-форуме «Россия» собрал 123 тысячи гостей

В течение всего Дня энергетики посетителям предлагали участие в спортивно-зрелищной, культурной и гастрономической программах, для них прошел фестиваль энергии и спорта «Заряжай» с участием звезд спорта и фигурного катания. Завершился День энергетики праздничным концертом, на котором побывали все гости площадки.