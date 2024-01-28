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День энергетики на выставке-форуме «Россия» собрал 123 тысячи гостей

День энергетики на выставке-форуме «Россия» собрал 123 тысячи гостей

28 января 2024, 16:24
Фото: РИА Новости
День энергетики состоялся на полях международной выставки-форума «Россия». Его девизом стал тезис «Энергия для людей».

На полях события участники деловой программы обсуждали прошлое, настоящее и будущее отечественной энергетики, а также обратились к задачам будущего развития топливно-энергетического комплекса.

Для гостей и участников была подготовлена большая программа, включающая множество образовательных, культурных, спортивных и гастрономических мероприятий. По подсчетам организаторов в целом на площадке мероприятия побывало более 123 тысяч человек, сообщает gorod55.ru.

Зампред Правительства РФ Александр Новак, обращаясь к участникам мероприятия, упомянул о важном значении энергетической отрасли для экономики страны и о росте интереса к сфере энергетики со стороны населения.

«День энергетики на международной выставке-форуме „Россия“ собрал на одной площадке профессионалов отрасли и большое количество молодых людей и семей, которые интересуются достижениями нашей страны в этом направлении», — подчеркнул Новак, также добавив, что обширная мультиформатная программа выставки-форума привлекла множество посетителей.

Старт мероприятиям в честь праздника дал министр энергетики РФ Николай Шульгинов, который наградил представителей ТЭК за вклад в развитие отрасли. Также в рамках открытия отраслевого дня запустили три модернизированных энергоблока Гусиноозерской, Костромской и Пермской ГРЭС общей мощностью 1390 МВт. Шульгинов управлял пуском энергоблоков по ВКС.

В центре деловой программы Дня энергетики была пленарная сессия «ТЭК России: новые возможности для развития» с участием Александра Новака. Приглашенные к участию ведущие эксперты отрасли в открытом формате обсудили наиболее актуальные направления развития топливно-энергетического комплекса России, успехи последних лет, перспективы каждой отрасли ТЭК.

В течение всего Дня энергетики посетителям предлагали участие в спортивно-зрелищной, культурной и гастрономической программах, для них прошел фестиваль энергии и спорта «Заряжай» с участием звезд спорта и фигурного катания. Завершился День энергетики праздничным концертом, на котором побывали все гости площадки.

Функции оператора мероприятий Дня энергетики выполнял Фонд Росконгресс.

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