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Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Глава Минтруда Башкирии заявила о сообщениях мошенников от своего имени

«Будьте готовы»: Глава Минтруда Башкирии предупредила жителей Башкирии

17 октября 2023, 07:28
Фото: 1MI

Глава Минтруда Башкирии заявила о сообщениях мошенников от своего имени

Чиновница предупредила у себя соцсетях, что от её имени отправляют сообщения

В Башкирии активно распространяются сообщения от мошенников, которые притворяются министром семьи, труда и соцзащиты Ленарой Ивановой. Что было заявлено самой чиновницей в ее соцсетях.

Иванова обратилась к друзьям, подписчикам и коллегам с просьбой быть внимательными и осторожными, так как сейчас идет рассылка фейковых сообщений от ее имени в телеграм-канале.

Фото: https://vk.com/id94731380

Стоит напомнить, что такая схема мошенничества стала все более распространенной в Башкирии в последнее время. Так в начале октября преподаватель нефтяного вуза Уфы отдал мошенникам 2,3 млн рублей. Утром преподавателю УГНТУ пришло сообщение якобы от ректора, в котором говорилось, что ему следует ожидать письма от министра науки и высшего образования РФ. Через несколько часов «заместитель министра» написал и предупредил, что мошенники хотят получить доступ к данным преподавателя, поэтому для безопасности ему назначат некоего куратора из ФСБ. По традиционной схеме мошенников для сохранности денег их нужно было обналичить.

#Общество#Происшествия#Город#Мошенники#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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