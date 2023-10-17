«Будьте готовы»: Глава Минтруда Башкирии предупредила жителей Башкирии

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В Башкирии активно распространяются сообщения от мошенников, которые притворяются министром семьи, труда и соцзащиты Ленарой Ивановой. Что было заявлено самой чиновницей в ее соцсетях.
Иванова обратилась к друзьям, подписчикам и коллегам с просьбой быть внимательными и осторожными, так как сейчас идет рассылка фейковых сообщений от ее имени в телеграм-канале.
Стоит напомнить, что такая схема мошенничества стала все более распространенной в Башкирии в последнее время. Так в начале октября преподаватель нефтяного вуза Уфы отдал мошенникам 2,3 млн рублей. Утром преподавателю УГНТУ пришло сообщение якобы от ректора, в котором говорилось, что ему следует ожидать письма от министра науки и высшего образования РФ. Через несколько часов «заместитель министра» написал и предупредил, что мошенники хотят получить доступ к данным преподавателя, поэтому для безопасности ему назначат некоего куратора из ФСБ. По традиционной схеме мошенников для сохранности денег их нужно было обналичить.