«Будьте готовы»: Глава Минтруда Башкирии предупредила жителей Башкирии

Стоит напомнить, что такая схема мошенничества стала все более распространенной в Башкирии в последнее время. Так в начале октября преподаватель нефтяного вуза Уфы отдал мошенникам 2,3 млн рублей. Утром преподавателю УГНТУ пришло сообщение якобы от ректора, в котором говорилось, что ему следует ожидать письма от министра науки и высшего образования РФ. Через несколько часов «заместитель министра» написал и предупредил, что мошенники хотят получить доступ к данным преподавателя, поэтому для безопасности ему назначат некоего куратора из ФСБ. По традиционной схеме мошенников для сохранности денег их нужно было обналичить.