В Башкирии распространяется новый вид обмана: мошенники выдают себя за Анну Казак

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Согласно информации, предоставленной в пресс-службе республиканского надзорного ведомства, преступники под видом Анны Казак, руководителя Управления Роспотребнадзора республики, создали фальшивый аккаунт в мессенджере и начали рассылать поддельные сообщения. В профиле аккаунта была размещена фотография руководителя.
Было установлено, что с этого аккаунта происходила рассылка сообщений, включая сотрудникам управления, с требованием прочитать личное сообщение в мессенджере. После открытия и прочтения сообщения, сотрудники получали звонок от предполагаемого сотрудника различных министерств и ведомств, который предлагает дальнейшую схему мошенничества.
Руководство управления Роспотребнадзора предупреждает, что при получении подобных сообщений необходимо сразу обратиться в полицию и сообщить об этом ведомству.
Ранее Mkset сообщал о похожей схемы мошенничества. Тогда злоумышленники создали фальшивый аккаунт Ленары Ивановой, министра труда и социальной защиты населения РБ. Иванова обратилась к друзьям, подписчикам и коллегам с просьбой быть внимательными и осторожными, так как сейчас идет рассылка фейковых сообщений от ее имени в телеграм-канале.