В Башкирии распространяется новый вид обмана: мошенники выдают себя за Анну Казак

Ранее Mkset сообщал о похожей схемы мошенничества. Тогда злоумышленники создали фальшивый аккаунт Ленары Ивановой, министра труда и социальной защиты населения РБ. Иванова обратилась к друзьям, подписчикам и коллегам с просьбой быть внимательными и осторожными, так как сейчас идет рассылка фейковых сообщений от ее имени в телеграм-канале.