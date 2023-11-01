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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Мошенники под видом главы Роспотребнадзора РБ рассылают сообщения

В Башкирии распространяется новый вид обмана: мошенники выдают себя за Анну Казак

1 ноября 2023, 11:09
Фото: Midjourney

Мошенники под видом главы Роспотребнадзора РБ рассылают сообщения

Пресс-служба республиканского надзорного ведомства сообщила, что в мессенджерах появился фальшивый аккаунт Анны Казак

Согласно информации, предоставленной в пресс-службе республиканского надзорного ведомства, преступники под видом Анны Казак, руководителя Управления Роспотребнадзора республики, создали фальшивый аккаунт в мессенджере и начали рассылать поддельные сообщения. В профиле аккаунта была размещена фотография руководителя.

Было установлено, что с этого аккаунта происходила рассылка сообщений, включая сотрудникам управления, с требованием прочитать личное сообщение в мессенджере. После открытия и прочтения сообщения, сотрудники получали звонок от предполагаемого сотрудника различных министерств и ведомств, который предлагает дальнейшую схему мошенничества.

Руководство управления Роспотребнадзора предупреждает, что при получении подобных сообщений необходимо сразу обратиться в полицию и сообщить об этом ведомству.

Ранее Mkset сообщал о похожей схемы мошенничества. Тогда злоумышленники создали фальшивый аккаунт Ленары Ивановой, министра труда и социальной защиты населения РБ. Иванова обратилась к друзьям, подписчикам и коллегам с просьбой быть внимательными и осторожными, так как сейчас идет рассылка фейковых сообщений от ее имени в телеграм-канале.

Фото: https://web.telegram.org/k/#@rospotrebnadzor_02
#Общество#Происшествия#Башкирия#Мошенники#Роспотребнадзор#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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