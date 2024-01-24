В Госдуме хотят обязать МФО раскрывать иностранных учредителей

Как сообщает RT, копию соответствующего предложения Федоров направил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Свое предложение он объяснил тем, что зачастую россияне, оформляющие заем, не знают, что за микрофинансовыми или инвестиционными учреждениями могут стоять компании с иностранными капиталами, в частности, представляющие недружественные страны.