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Published Сегодня, 16:42

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

В Госдуме хотят обязать МФО раскрывать иностранных учредителей

В Госдуме хотят обязать МФО раскрывать иностранных учредителей

24 января 2024, 16:42
Фото: 1MI
Инициатива депутата-думца Евгения Федорова связана с инициативой обязать микрофинансовые организации указывать иностранных учредителей в клиентских договорах.

Как сообщает RT, копию соответствующего предложения Федоров направил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Свое предложение он объяснил тем, что зачастую россияне, оформляющие заем, не знают, что за микрофинансовыми или инвестиционными учреждениями могут стоять компании с иностранными капиталами, в частности, представляющие недружественные страны.

В то же время, эта информация имеет значение для желания клиентов оставлять таким компаниям свои персональные данные. Также следует принять во внимание возможные риски при вероятных судебных разбирательствах, если понадобится привлечь к суду руководство предприятия.

В связи с этим Федоров обратился к Центробанку с просьбой рассмотреть возможность изменения соответствующего законодательства, которые позволило бы обязать соответствующие компании указывать в договорах с клиентами наличие среди из учредителей иностранного участия.

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