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Снеговики пригласили кандидата в президенты Владислава Даванкова приехать в Уфу

Снеговики пригласили кандидата в президенты Владислава Даванкова приехать в Уфу

24 января 2024, 11:28
В Уфе провели необычную акцию. По всему городу появились снеговики с плакатами-приглашениями. Они зовут кандидата в президенты от «Новых людей» Владислава Даванкова. Жители уверены, что его визит поможет наконец-то убрать снег в городе.

Ранее по социальным сетям разошлась информация, что приезд Владислава Даванкова поспособствовал наведению порядка в Екатеринбурге. По предположению жителей, когда власти узнали о скором визите кандидата в президенты от «Новых людей», срочно началась уборка снега в Орджоникидзевском районе. Похожая ситуация была и в подмосковном Красногорске, где Владислав Даванков побывал в прошлую субботу. Снег оперативно убрали на тех улицах, где должна была пройти встреча с жителями. При этом на других участках сугробы остались нетронутыми.

Снеговики попросили Владислава Даванкова повторить такой же сценарий в Уфе чтобы город прибрали хотя бы частично.

«За время предвыборной кампании я планирую проехать как минимум 30 регионов. В каждом из них обсужу с жителями как точечные вопросы — например, ту же уборку снега, — так и более масштабные. Это программы по обновлению ЖКХ, возвращение прямых выборов мэров, реформа образования и другие проблемы. Для меня очень важно услышать людей. Их лучшие предложения мы включим в мою предвыборную программу, которую презентуем в конце января», — подчеркнул Владислав Даванков.

Самому молодому кандидату в президенты России 39 лет. Он родился в Смоленске в семье военного лётчика. Его дедушка Вадим Даванков — химик с мировым именем, его называли претендентом на Нобелевскую премию.

Владислав Даванков долгое время работал в бизнес-сфере. Он основал пять международных компаний в сфере малой авиации, IT, финансах и производстве. Занимался образовательными проектами. Затем занялся политикой, стал вице-спикеров Госдумы. Воспитывает сына и дочь.

На данный момент официально зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты трое: Владислав Даванков от «Новых людей», Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ.

Выборы Президента РФ пройдут в течение трех дней: с 15 по 17 марта 2024 года.

Ранее в Карелии депутат написал на сугробе «Путин помоги» Надпись была сделана для привлечения внимания местных властей к проблемной снежной куче.

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