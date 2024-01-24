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Корпорация МСП реализует проект по поддержке российских модных брендов

Корпорация МСП реализует проект по поддержке российских модных брендов

24 января 2024, 09:39
Фото: 1MI
Корпорация МСП в пилотном режиме запустила новый специальный проект «МСП шьет» с целью поддержки российских производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметики.

ТАСС сообщает, что основная цель нового проекта заключается в помощи участникам в реализации своей продукции на популярных офлайн- и онлайн-площадках. Кроме того, проект предоставляет участникам сопровождение по программам государственной поддержки, включая льготное кредитование и лизинг оборудования, а также помощь с обеспечением по кредитам и доступ к специальным акселерационным программам. Предприниматели могут подать заявку на участие в проекте через цифровую платформу МСП.РФ.

Среди участников один раз в три месяца будет проводиться отбор брендов для размещения на льготных условиях в офлайн-магазинах. Первым партнером проекта стал универмаг «ТЕЛЕГРАФ» в Москве, в котором свою продукцию представили уже 5 брендов одежды и косметики, относящихся к сегменту малого и среднего предпринимательства.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, чтобы производимые малым и средним бизнесом товары были востребованными, а также для замещения иностранных брендов отечественными необходимо предоставить им поддержку в продвижении. Один из ключевых аспектов — помощь на рынках сбыта, где упаковка и маркетинг играют важную роль. В рамках этого проекта участники смогут принять участие в бесплатных акселераторах по упаковке продукта, настройке бизнес-процессов и каналов продаж. Вторым важным направлением является доступное финансирование для развития бизнеса, в рамках которого Корпорация МСП будет предоставлять поддержку всем участникам проекта с получением льготного кредитного финансирования.

Руководитель проекта «ТЕЛЕГРАФ», генеральный директор универмага Trend Island Николай Константинов отметил, что универмаг создавали для того, чтобы он стал мостом между производителями модной одежды, обуви и аксессуаров и покупателями данной продукции. Он выразил надежду, что совместный опыт поможет молодым производителям окрепнуть и представить свою продукцию широкой аудитории. А универмаг, в свою очередь, будет за этим внимательно наблюдать и оказывать поддержку.

Управляющий директор Ozon Сергей Беляков заявил, что развитие электронной коммерции невозможно без увеличения числа продавцов и качественного ассортимента продукции для российских потребителей. Поэтому поддержка малого и среднего предпринимательства является одним из основных приоритетов компании. Беляков подчеркнул, что Ozon рад присоединиться к проекту, который поддерживает отечественных производителей одежды, обуви и аксессуаров.

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