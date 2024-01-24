Корпорация МСП реализует проект по поддержке российских модных брендов

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, чтобы производимые малым и средним бизнесом товары были востребованными, а также для замещения иностранных брендов отечественными необходимо предоставить им поддержку в продвижении. Один из ключевых аспектов — помощь на рынках сбыта, где упаковка и маркетинг играют важную роль. В рамках этого проекта участники смогут принять участие в бесплатных акселераторах по упаковке продукта, настройке бизнес-процессов и каналов продаж. Вторым важным направлением является доступное финансирование для развития бизнеса, в рамках которого Корпорация МСП будет предоставлять поддержку всем участникам проекта с получением льготного кредитного финансирования.