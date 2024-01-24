Корпорация МСП реализует проект по поддержке российских модных брендов

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
ТАСС сообщает, что основная цель нового проекта заключается в помощи участникам в реализации своей продукции на популярных офлайн- и онлайн-площадках. Кроме того, проект предоставляет участникам сопровождение по программам государственной поддержки, включая льготное кредитование и лизинг оборудования, а также помощь с обеспечением по кредитам и доступ к специальным акселерационным программам. Предприниматели могут подать заявку на участие в проекте через цифровую платформу МСП.РФ.
Среди участников один раз в три месяца будет проводиться отбор брендов для размещения на льготных условиях в офлайн-магазинах. Первым партнером проекта стал универмаг «ТЕЛЕГРАФ» в Москве, в котором свою продукцию представили уже 5 брендов одежды и косметики, относящихся к сегменту малого и среднего предпринимательства.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, чтобы производимые малым и средним бизнесом товары были востребованными, а также для замещения иностранных брендов отечественными необходимо предоставить им поддержку в продвижении. Один из ключевых аспектов — помощь на рынках сбыта, где упаковка и маркетинг играют важную роль. В рамках этого проекта участники смогут принять участие в бесплатных акселераторах по упаковке продукта, настройке бизнес-процессов и каналов продаж. Вторым важным направлением является доступное финансирование для развития бизнеса, в рамках которого Корпорация МСП будет предоставлять поддержку всем участникам проекта с получением льготного кредитного финансирования.
Руководитель проекта «ТЕЛЕГРАФ», генеральный директор универмага Trend Island Николай Константинов отметил, что универмаг создавали для того, чтобы он стал мостом между производителями модной одежды, обуви и аксессуаров и покупателями данной продукции. Он выразил надежду, что совместный опыт поможет молодым производителям окрепнуть и представить свою продукцию широкой аудитории. А универмаг, в свою очередь, будет за этим внимательно наблюдать и оказывать поддержку.
Управляющий директор Ozon Сергей Беляков заявил, что развитие электронной коммерции невозможно без увеличения числа продавцов и качественного ассортимента продукции для российских потребителей. Поэтому поддержка малого и среднего предпринимательства является одним из основных приоритетов компании. Беляков подчеркнул, что Ozon рад присоединиться к проекту, который поддерживает отечественных производителей одежды, обуви и аксессуаров.