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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Почему в Европе опасаются переизбрания Трампа

Почему в Европе опасаются переизбрания Трампа

23 января 2024, 12:42
Фото: Midjourney
Большинство лидеров европейских государств панически боятся победы Дональда Трампа на предстоящих в США выборах. Такое мнение выразил бывший посол Соединенных Штатов в Совете Организации Североатлантического договора Иво Даалдер.

По мнению ряда европейских СМИ, при таком исходе Европа останется без финансовых потоков из-за океана и с пустыми военными складами. Об этом пишет runews24.ru.

Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на заявление Агнешки Брюггер, заместителя председателя Партии зеленых в бундестаге, сегодня Евросоюзу необходимо стать «более самостоятельным и менее уязвимым».

В Великобритании считают, что в случае победы Трампа основная нагрузка по заполнению пробелов ляжет на Германию.

Немецкий Der Spiegel сообщает, что представителей альянса еще волнует и «восторженное отношение Трампа к Путину».

При этом некоторые европейские журналисты всерьез полагают, что Российская Федерация совместно с Китаем могут расколоть Евросоюз и Трамп им в этом поможет.

#Политика
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