Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
По мнению ряда европейских СМИ, при таком исходе Европа останется без финансовых потоков из-за океана и с пустыми военными складами. Об этом пишет runews24.ru.
Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на заявление Агнешки Брюггер, заместителя председателя Партии зеленых в бундестаге, сегодня Евросоюзу необходимо стать «более самостоятельным и менее уязвимым».
В Великобритании считают, что в случае победы Трампа основная нагрузка по заполнению пробелов ляжет на Германию.
Немецкий Der Spiegel сообщает, что представителей альянса еще волнует и «восторженное отношение Трампа к Путину».
При этом некоторые европейские журналисты всерьез полагают, что Российская Федерация совместно с Китаем могут расколоть Евросоюз и Трамп им в этом поможет.