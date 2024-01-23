Лантратова: употребление энергетических напитков может быть опасно для здоровья детей

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Документ, предусматривающий ограничение розничной продажи безалкогольных тонизирующих (включая энергетические) напитки россиянам, не достигшим совершеннолетнего возраста, уже направлен на рассмотрение в нижнюю палату парламента.
В беседе с RT парламентарий заявила, что считает неправильной практику продажи детям энергетиков. Сами школьники не в состоянии критически относиться к своим действиям ввиду юного возраста. При этом известно, что при бесконтрольном употреблении ингредиенты, содержащиеся в энергетических напитках, могут нанести организму серьезный вред.
Среди нарушений, провоцируемых энергетиками, депутат назвала повреждение слизистой желудка, обострения нервно-психических патологий, нарушения сна и заболевания сердца и сосудов
В числе прочего Лантратова упомянула о случаях летального исхода от передозировки энергетиков и от употребления их комбинации с алкогольными напитками.