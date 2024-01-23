Лантратова: употребление энергетических напитков может быть опасно для здоровья детей

В беседе с RT парламентарий заявила, что считает неправильной практику продажи детям энергетиков. Сами школьники не в состоянии критически относиться к своим действиям ввиду юного возраста. При этом известно, что при бесконтрольном употреблении ингредиенты, содержащиеся в энергетических напитках, могут нанести организму серьезный вред.