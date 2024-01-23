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Лантратова: употребление энергетических напитков может быть опасно для здоровья детей

Лантратова: употребление энергетических напитков может быть опасно для здоровья детей

23 января 2024, 17:14
Фото: 1MI
Согласно мнению Яны Лантратовой, депутата ГД РФ, в соавторстве с которой была разработана инициатива об ограничении продажи «энергетиков» детям, вещества, содержащиеся в таких напитках могут нанести серьезный вред организму.

Документ, предусматривающий ограничение розничной продажи безалкогольных тонизирующих (включая энергетические) напитки россиянам, не достигшим совершеннолетнего возраста, уже направлен на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

В беседе с RT парламентарий заявила, что считает неправильной практику продажи детям энергетиков. Сами школьники не в состоянии критически относиться к своим действиям ввиду юного возраста. При этом известно, что при бесконтрольном употреблении ингредиенты, содержащиеся в энергетических напитках, могут нанести организму серьезный вред.

Среди нарушений, провоцируемых энергетиками, депутат назвала повреждение слизистой желудка, обострения нервно-психических патологий, нарушения сна и заболевания сердца и сосудов

В числе прочего Лантратова упомянула о случаях летального исхода от передозировки энергетиков и от употребления их комбинации с алкогольными напитками.

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