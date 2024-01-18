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Published Сегодня, 14:39

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Updated Сегодня, 14:47

Певец из Башкирии Элвин Грей высказался об осужденном на 4 года Фаиле Алсынове*

Певец из Башкирии Элвин Грей сравнил Фаиля Алсынова* с Гитлером

18 января 2024, 14:39
Фото: 1MI

Певец из Башкирии Элвин Грей высказался об осужденном на 4 года Фаиле Алсынове*

Автор хитов «Пошел налево» и «Кайфую», певец Радик Юльякшин, также известный под псевдонимом Элвин Грей, резко осудил деятельность приговорённого к 4 годам лишения свободы активиста Фаиля Алсынова.

По мнению певца, активист призывает депортировать людей всех национальностей из республики, оставив лишь башкир и «объявить Башкортостан независимой республикой».

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Продолжая свою мысль, Грей также сравнил Алсынова* с «небезызвестным диктатором», который, как пишет артист, «начинал с аналогичных лозунгов и привело это все к геноциду народов».

Фото: elvin_gray_music// Instagram (продукт компании Meta, запрещенной экстремистской организации на территории РФ.)

Отметим, что не все подписчики согласились с Элвином Греем. В комментариях под его постом в Instagram** многие раскритиковали его высказывание.

* — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов.

** — Instagram продукт компании Meta, запрещенной экстремистской организации на территории РФ.

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#Азамат Нухов
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