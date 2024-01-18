Певец из Башкирии Элвин Грей сравнил Фаиля Алсынова* с Гитлером

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
По мнению певца, активист призывает депортировать людей всех национальностей из республики, оставив лишь башкир и «объявить Башкортостан независимой республикой».
Продолжая свою мысль, Грей также сравнил Алсынова* с «небезызвестным диктатором», который, как пишет артист, «начинал с аналогичных лозунгов и привело это все к геноциду народов».
Отметим, что не все подписчики согласились с Элвином Греем. В комментариях под его постом в Instagram** многие раскритиковали его высказывание.
* — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов.
** — Instagram продукт компании Meta, запрещенной экстремистской организации на территории РФ.