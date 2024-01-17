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Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

После оглашения приговора Фаилю Алсынову* в Баймаке начались массовые беспорядки

После оглашения приговора Фаилю Алсынову* в Баймаке начались беспорядки

17 января 2024, 10:03
Фото: 1MI

После оглашения приговора Фаилю Алсынову* в Баймаке начались массовые беспорядки

Участники митинга стали кидать снежки в силовиков, те применили слезоточивый газ.

В Баймаке после оглашения приговора Фаилю Алсынову* произошли столкновения между силовиками и пришедшими поддержать активиста жителями республики.

Напомним, ранее сегодня суд приговорил Алсынова* к четырем годам лишения свободы по статье «возбуждении ненависти на межнациональной почве».

Видео: Куштау Байрам/ Telegram

На кадрах, появившихся в соцсетях видно, как правоохранителей полицейские теснят протестующих, те же закидывают их снежками. По разным оценкам, на митинг вышло от одной до четырех тысяч человек. Также, по данным издания «Верстка»*, еще с утра местные власти перекрыли подходы крупногабаритной техникой и автобусами с ОМОН.

Видео: Куштау Байрам/ Telegram

На другом видео с места событий видно, как люди начинают разбегаться в разные стороны. Предположительно, полицейские применили слезоточивый газ. Митингующие в ответ на это скандируют: «Позор!»

Напомним, в 2023 году экс-лидер запрещённой в РФ башкирской организации «Башкорт»*** выступал на митингах против золотодобычи в регионе. По мнению следствия, в апреле на одной из акций он выступил на башкирском языке и высказался против мигрантов, работавших на приисках. Позднее экспертиза выявила в его высказываниях признаки разжигания розни и обвинили его в экстремизме. Активисты, в свою очередь, настаивают, что представленный в суде перевод речи Алсынова был намеренно искажен.

**— Включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

** — Признан Минюстом России иностранным агентом.

** — 22.05.2020 решением Верховного суда Республики Башкортостан организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.

Приговор Фаилю Алсынову* — в МВД напомнили об ответственности за участие в митингах
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#Общество#Происшествия#Видео#Митинг#Суд#Полиция#Решение суда#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Задержания#Правоохранительные органы
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