После оглашения приговора Фаилю Алсынову* в Баймаке начались беспорядки

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В Баймаке после оглашения приговора Фаилю Алсынову* произошли столкновения между силовиками и пришедшими поддержать активиста жителями республики.
Напомним, ранее сегодня суд приговорил Алсынова* к четырем годам лишения свободы по статье «возбуждении ненависти на межнациональной почве».
На кадрах, появившихся в соцсетях видно, как правоохранителей полицейские теснят протестующих, те же закидывают их снежками. По разным оценкам, на митинг вышло от одной до четырех тысяч человек. Также, по данным издания «Верстка»*, еще с утра местные власти перекрыли подходы крупногабаритной техникой и автобусами с ОМОН.
На другом видео с места событий видно, как люди начинают разбегаться в разные стороны. Предположительно, полицейские применили слезоточивый газ. Митингующие в ответ на это скандируют: «Позор!»
Напомним, в 2023 году экс-лидер запрещённой в РФ башкирской организации «Башкорт»*** выступал на митингах против золотодобычи в регионе. По мнению следствия, в апреле на одной из акций он выступил на башкирском языке и высказался против мигрантов, работавших на приисках. Позднее экспертиза выявила в его высказываниях признаки разжигания розни и обвинили его в экстремизме. Активисты, в свою очередь, настаивают, что представленный в суде перевод речи Алсынова был намеренно искажен.
**— Включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.
** — Признан Минюстом России иностранным агентом.
** — 22.05.2020 решением Верховного суда Республики Башкортостан организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.