В Башкирии вынесли приговор Фаилю Алсынову*

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Баймакский районный суд приговорил активиста Фаиля Алсынова* к четырём годам колонии общего режима по делу о «возбуждении ненависти на межнациональной почве». По мнению суда, Алсынов* «негативно оценил» трудовых мигрантов. В частности, Алсынов признан судом виновным в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, совершенные публично лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.
Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Алчинов взят под стражу в зале суда.
По информации соцсетей, несколько тысяч человек пришли сегодня к зданию суда, чтобы поддержать Алсынова. Примечательно, что за несколько часов до оглашения приговора в МВД Башкирии напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Как уточнили в ведомстве, в сети появились призывы к участию в митинге, который якобы должен состояться у здания городского суда Баймака.
Напомним, в 2023 году экс-лидер запрещённой в РФ башкирской организации «Башкорт»** выступал на митингах против золотодобычи в регионе. По мнению следствия, в апреле на одной из акций он выступил на башкирском языке и высказался против мигрантов, работавших на приисках. Позднее экспертиза выявила в его высказываниях признаки разжигания розни и обвинили его в экстремизме. Активисты, в свою очередь, настаивают, что представленный в суде перевод речи Алсынова был намеренно искажен.
Кроме того, судом вынесены частные определения в адрес Главы администрации Баймакского района за отсутствие профилактической работы органа местного самоуправления в противодействии экстремистской деятельности, а также в адрес начальника ОМВД России по Баймакскому району для принятия должных мер реагирования и проведения профилактической работы с населением с целью недопущения противозаконных действий.
**— включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.
** — 22.05.2020 решением Верховного суда Республики Башкортостан организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.