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Штаб Путина собрал подписей в 10 раз больше необходимого

Штаб Путина собрал подписей в 10 раз больше необходимого

22 января 2024, 11:47
Фото: 1MI
Сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков сообщил, что для регистрации нынешнего главы государства на президентских выборах собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону.

Сбор подписей проходил в течение месяца, с 23 декабря по 22 января, во всех регионах Российской Федерации. Машков отметил, что рекордное количество подписей свидетельствует о широкой поддержке Владимира Путина, пишет ТАСС.

Напомним, кандидатам-самовыдвиженцам, согласно действующему законодательству, необходимо минимум 300 000 подписей. Из штаба действующего главы государства в Центризбирком доставили 95 коробок с подписями.

Отмечается, что из всех восьми кандидатов на пост президента России Владимир Путин первым предоставил в ЦИК подписи. При этом их было в 10 раз больше необходимого количества.

В Центральную избирательную комиссию для подачи документов и подписей пришли сопредседатели избирательного штаба Владимир Машков и Марьяна Лысенко, а также доверенное лицо Виктор Блажеев и волонтер штаба Захар Перцев.

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