Штаб Путина собрал подписей в 10 раз больше необходимого

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Сбор подписей проходил в течение месяца, с 23 декабря по 22 января, во всех регионах Российской Федерации. Машков отметил, что рекордное количество подписей свидетельствует о широкой поддержке Владимира Путина, пишет ТАСС.
Напомним, кандидатам-самовыдвиженцам, согласно действующему законодательству, необходимо минимум 300 000 подписей. Из штаба действующего главы государства в Центризбирком доставили 95 коробок с подписями.
Отмечается, что из всех восьми кандидатов на пост президента России Владимир Путин первым предоставил в ЦИК подписи. При этом их было в 10 раз больше необходимого количества.
В Центральную избирательную комиссию для подачи документов и подписей пришли сопредседатели избирательного штаба Владимир Машков и Марьяна Лысенко, а также доверенное лицо Виктор Блажеев и волонтер штаба Захар Перцев.