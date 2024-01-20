Детей из Башкирии вместо конкурса отправили в детский лагерь в соседнем регионе

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:46
Автомобильное движение по многим трассам оказалось парализовано ввиду неблагоприятных погодных условий. Из-за метели движение были вынуждены приостановить грузовые автомобили и автобусы, в том числе с детьми.
Как сообщил мэр города, автобус с 13 детьми, среди которых дети из Башкирии, и 5 сопровождающими ехал на конкурс, но не смог продолжить свой путь из-за непогоды. Тогда принято было решение о том, чтобы расселить детей в лагере «Чайка».
«Гости накормлены, устроены на ночлег и смогут здесь оставаться до тех пор, пока погода не позволит продолжить дорогу», — отметил Муллин.
Так же на дорогах в Нижнекамском районе на данный момент вынужденно остановились около 200 большегрузов. Для них в городе был организован подвоз еды и воды.