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Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Ехавших на конкурс детей из Башкирии, разместили в детском лагере из-за непогоды

Детей из Башкирии вместо конкурса отправили в детский лагерь в соседнем регионе

20 января 2024, 05:41
Фото: 1MI

Ехавших на конкурс детей из Башкирии, разместили в детском лагере из-за непогоды

Об этом сообщил мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

Автомобильное движение по многим трассам оказалось парализовано ввиду неблагоприятных погодных условий. Из-за метели движение были вынуждены приостановить грузовые автомобили и автобусы, в том числе с детьми.

Как сообщил мэр города, автобус с 13 детьми, среди которых дети из Башкирии, и 5 сопровождающими ехал на конкурс, но не смог продолжить свой путь из-за непогоды. Тогда принято было решение о том, чтобы расселить детей в лагере «Чайка».

«Гости накормлены, устроены на ночлег и смогут здесь оставаться до тех пор, пока погода не позволит продолжить дорогу», — отметил Муллин.

Так же на дорогах в Нижнекамском районе на данный момент вынужденно остановились около 200 большегрузов. Для них в городе был организован подвоз еды и воды.

#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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