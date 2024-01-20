Детей из Башкирии вместо конкурса отправили в детский лагерь в соседнем регионе

Как сообщил мэр города, автобус с 13 детьми, среди которых дети из Башкирии, и 5 сопровождающими ехал на конкурс, но не смог продолжить свой путь из-за непогоды. Тогда принято было решение о том, чтобы расселить детей в лагере «Чайка».