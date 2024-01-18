Востоковед объяснил суть тайваньского вопроса

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
По словам Чэня Биньхуа, власти Китая будут придерживаться «Консенсуса 1992 года», а также следовать базовому принципу «одна страна — две системы». При этом Китайская Народная Республика всегда решительно выступала против независимости островного государства.
В интервью журналистам runews24.ru востоковед Юрий Тавровский прокомментировал заявление китайского чиновника. Он считает, что камнем преткновения к решению «тайваньской проблемы» является провокационная риторика США, направленная на снижение влияния Китая.
Эксперт добавил, что Китай продолжит медленно сближаться с Тайванем путем плавного втягивания острова в общенациональные дела, невзирая на военное решение проблемы, за которое выступают Соединенные Штаты. Процесс «раздувания» тайваньской проблемы со стороны США начался еще в 2018 году. Аналогично развивается ситуация и с решением украинского вопроса, чтобы максимально ослабить Российскую Федерацию, резюмировал эксперт.