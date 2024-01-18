Востоковед объяснил суть тайваньского вопроса

Эксперт добавил, что Китай продолжит медленно сближаться с Тайванем путем плавного втягивания острова в общенациональные дела, невзирая на военное решение проблемы, за которое выступают Соединенные Штаты. Процесс «раздувания» тайваньской проблемы со стороны США начался еще в 2018 году. Аналогично развивается ситуация и с решением украинского вопроса, чтобы максимально ослабить Российскую Федерацию, резюмировал эксперт.