Религиовед Александр Невеев назвал крещенские купания религиозным «новоделом»

Эксперт также подчеркнул, что «смывание» грехов в христианстве достигается через исповедь и искреннее раскаяние. Также важное таинство — причастие, которое предоставляет дополнительные силы для борьбы с грехом. Он предостерег от ограничения веры простыми ритуалами, такими как купание в проруби 19 января, и подчеркнул важность духовного развития через регулярную исповедь и принятие причастия.