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Религиовед Александр Невеев назвал крещенские купания религиозным «новоделом»

18 января 2024, 09:45
Эксперт по религиозным культам и кандидат психологических наук Александр Борисович Невеев высказал мнение, что традиция купания в холодной воде в христианском обряде Крещения не имеет отношения к избавлению от грехов, а скорее представляет собой современное религиозное новшество.

По словам эксперта, традиция начала формироваться в 90-е годы. В православии ранее не проводилось купание в холодной воде. Обряд водосвятяния включал в себя освящение воды для различных нужд, не предполагая акта купания. Невеев подчеркнул, что такой обряд больше соответствует языческим традициям, чем христианству, пишет ИА RuNews24.ru.

Эксперт также подчеркнул, что «смывание» грехов в христианстве достигается через исповедь и искреннее раскаяние. Также важное таинство — причастие, которое предоставляет дополнительные силы для борьбы с грехом. Он предостерег от ограничения веры простыми ритуалами, такими как купание в проруби 19 января, и подчеркнул важность духовного развития через регулярную исповедь и принятие причастия.

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