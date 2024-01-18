Религиовед Александр Невеев назвал крещенские купания религиозным «новоделом»

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
По словам эксперта, традиция начала формироваться в 90-е годы. В православии ранее не проводилось купание в холодной воде. Обряд водосвятяния включал в себя освящение воды для различных нужд, не предполагая акта купания. Невеев подчеркнул, что такой обряд больше соответствует языческим традициям, чем христианству, пишет ИА RuNews24.ru.
Эксперт также подчеркнул, что «смывание» грехов в христианстве достигается через исповедь и искреннее раскаяние. Также важное таинство — причастие, которое предоставляет дополнительные силы для борьбы с грехом. Он предостерег от ограничения веры простыми ритуалами, такими как купание в проруби 19 января, и подчеркнул важность духовного развития через регулярную исповедь и принятие причастия.