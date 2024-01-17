Юрист высказалась в поддержку инициативы о финансовой отчетности для семей иноагентов

В интервью журналистам RT Ярмуш рассказала, что тема аффилированности указанной категории граждан с иноагентами поднималась и прежде. Активы данных лиц могут быть включены в финансовые потоки иноагента — таким образом, эти люди способны оказывать ему поддержку в его деятельности на территории нашей страны. По этой причине членов семьи и близких родственников тоже следует учитывать. «Это важно для безопасности и стабильности России», — заключила юрист.