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Published Сегодня, 19:31

Modified Сегодня, 19:32

Updated Сегодня, 19:32

Юрист высказалась в поддержку инициативы о финансовой отчетности для семей иноагентов

Юрист высказалась в поддержку инициативы о финансовой отчетности для семей иноагентов

17 января 2024, 19:31
Фото: Midjourney
По мнению Марии Ярмуш, эксперта по гражданскому и международному праву, предложение о необходимости обязать иностранных агентов подавать отчеты о доходах и имуществе своих родных направлена на повышение государственной безопасности.

Специалист заявила, что одобряет предложение об обязательной отчетности о финансовом и ином имуществе близких иностранных агентов.

В интервью журналистам RT Ярмуш рассказала, что тема аффилированности указанной категории граждан с иноагентами поднималась и прежде. Активы данных лиц могут быть включены в финансовые потоки иноагента — таким образом, эти люди способны оказывать ему поддержку в его деятельности на территории нашей страны. По этой причине членов семьи и близких родственников тоже следует учитывать. «Это важно для безопасности и стабильности России», — заключила юрист.

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