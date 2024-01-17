Турция ограничила отношения с российскими банками

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Согласно данным издания, турецкие банки начали разрывать корреспондентские отношения и временно останавливают обработку платежей без формального расторжения соглашений.
Источники утверждают, что ситуация стала настолько напряженной, что охватила практически все банки в Турции.
Ранее, в конце 2023 года, Центробанк Турции принял решение о повышении учётной ставки до 42,5%, что также оказало влияние на решение местных банков.
Специалисты считают, что такие действия турецких банков могут иметь долгосрочные последствия для финансовых связей между Россией и Турцией и могут дополнительно усугубить ситуацию в уже сложных международных отношениях, пишет RT.