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Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Турция ограничила отношения с российскими банками

Турция ограничила отношения с российскими банками

17 января 2024, 07:42
Фото: 1MI
Турецкие банки приняли решение прекратить сотрудничество с российскими финансовыми учреждениями из-за растущей тревоги по поводу возможных санкций, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно данным издания, турецкие банки начали разрывать корреспондентские отношения и временно останавливают обработку платежей без формального расторжения соглашений.

Источники утверждают, что ситуация стала настолько напряженной, что охватила практически все банки в Турции.

Ранее, в конце 2023 года, Центробанк Турции принял решение о повышении учётной ставки до 42,5%, что также оказало влияние на решение местных банков.

Специалисты считают, что такие действия турецких банков могут иметь долгосрочные последствия для финансовых связей между Россией и Турцией и могут дополнительно усугубить ситуацию в уже сложных международных отношениях, пишет RT.

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