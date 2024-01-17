Мобилизованному из Башкирии суд отказал в снисхождении, несмотря на наличие 2 детей

Однако по мнению председателя суда апелляционной инстанции Ирзун С., Уфимский гарнизонный военный суд уже учёл смягчающие обстоятельства в виде признания вины, раскаяния в содеянном, участия в следствии, а также участие в спортивных соревнованиях и оказание помощи в воспитании двоих детей. В то же время председатель указал, что предыдущая инстанция выявила наличие двух судимостей по уголовным статьям в 2014 и 2016 годах.