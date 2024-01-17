Мобилизованному из Башкирии суд отказал в снисхождении, несмотря на наличие 2 детей

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
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Updated Сегодня, 12:57
В Центральном окружном военном суде (г. Екатеринбург, Свердловская область) огласили решение по дело мобилизованного Николая Япарова. Ранее Уфимский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 5 годам колонии за оставление части. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа».
19 октября Япарова призвали по мобилизации в войска. Но спустя некоторые время военнослужащий самовольно оставил части, вернувшись домой, где пробыл больше месяца. Дома его задержала полиция. 18 июня 2023 года Уфимский гарнизонный военный суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.
Адвокат осужденного в апелляционной жалобе просил высшую инстанцию изменить приговор, смягчив его до условного лишения свободы. Защитник указывал на положительную характеристику мобилизованного, наличие на иждивении малолетних детей, полное признание в содеянном и раскаяние. По мнению адвоката Кибардина Ю. А., исправление Япарова возможно и без изоляции от общества.
Однако по мнению председателя суда апелляционной инстанции Ирзун С., Уфимский гарнизонный военный суд уже учёл смягчающие обстоятельства в виде признания вины, раскаяния в содеянном, участия в следствии, а также участие в спортивных соревнованиях и оказание помощи в воспитании двоих детей. В то же время председатель указал, что предыдущая инстанция выявила наличие двух судимостей по уголовным статьям в 2014 и 2016 годах.
Таким образом, приговор остался без изменений — Николай Япаров получил 5 лет тюрьмы по части 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий). Также военнослужащий лишён воинского звания.
Ранее военный суд не учёл уход за матерью, опеку за детьми и желание вернуться на фронт при подтверждения приговора другому мобилизованному из Башкирии.