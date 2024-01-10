Признание и возвращение не помогли мобилизованному из Башкирии избежать срока за СОЧ

Сам мобилизованный не согласился с решением суда, так как он добровольно прибыл в военкомат и признался, что покинул расположение войсковой части. Мобилизованный считал, что это должно стать смягчающим обстоятельством, и в апелляции с адвокатом указал на чрезмерную суровость решения уфимского суда. Вместе с адвокатом Киселёвым Аминев просили апелляционную инстанцию назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Военная прокуратура не согласилась с доводами подсудимого и его защиты.