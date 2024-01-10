Признание и возвращение не помогли мобилизованному из Башкирии избежать срока за СОЧ

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Центральный окружной военный суд (г. Екатеринбург) не пошёл навстречу военнослужащему из Башкирии Владиславу Аминеву, ранее осужденному на 5 лет колонии. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа».
Ранее Уфимский гарнизонный военный суд приговорил жителя Башкирии к 5 годам колонии общего режима. По мнению суда, военнослужащий самовольно оставил часть в период мобилизации. С 15 августа 2023 года Владислав Аминев находится под стражей.
Сам мобилизованный не согласился с решением суда, так как он добровольно прибыл в военкомат и признался, что покинул расположение войсковой части. Мобилизованный считал, что это должно стать смягчающим обстоятельством, и в апелляции с адвокатом указал на чрезмерную суровость решения уфимского суда. Вместе с адвокатом Киселёвым Аминев просили апелляционную инстанцию назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Военная прокуратура не согласилась с доводами подсудимого и его защиты.
Однако ни добровольное признание, ни наличие детей, ни уход за престарелой матерью, ни желание отправиться на фронт не убедили судью Игоря Стасюка смягчить приговор. По мнению суда, преступление, совершенное военнослужащим, является общественно опасным, а отцовство он подтвердить не смог.
Осенью военный суд, несмотря на смягчающие обстоятельства, отправил в колонию другого мобилизованного из Башкирии.