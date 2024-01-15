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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

В башкирском Стерлитамаке попрощались с участником СВО

На похороны участника СВО в Стерлитамаке приехал бывший министр образования Башкирии

15 января 2024, 12:27

В башкирском Стерлитамаке попрощались с участником СВО

Чиновники вручили матери погибшей флаг России.

В боевых действиях на СВО погиб уроженец Стерлитамака Сергей Забелин. Об этом рассказал мэр города Рустем Газизов.

15 января в Стерлитамаке прошли похороны младшего сержанта Сергея Забелина. До начала спецоперации мужчина работал в системе здравоохранения. Так, с 2007 года он трудился водителем на «Санитарном автотранспорте города Стерлитамак». На фронте Забелин сражался в звании младшего сержанта.

В гражданской панихиде приняли участие чиновники — первый замглавы администрации Стерлитамака Артур Гафаров и бывший министр образования и нынешний депутат Курултая Айбулат Хажин.

После траурной церемонии мать погибшего военнослужащего получила флаг России.

На прошлой неделе в Башкирии прошло несколько похорон бойцов, погибших на СВО.

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