На похороны участника СВО в Стерлитамаке приехал бывший министр образования Башкирии

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В боевых действиях на СВО погиб уроженец Стерлитамака Сергей Забелин. Об этом рассказал мэр города Рустем Газизов.
15 января в Стерлитамаке прошли похороны младшего сержанта Сергея Забелина. До начала спецоперации мужчина работал в системе здравоохранения. Так, с 2007 года он трудился водителем на «Санитарном автотранспорте города Стерлитамак». На фронте Забелин сражался в звании младшего сержанта.
В гражданской панихиде приняли участие чиновники — первый замглавы администрации Стерлитамака Артур Гафаров и бывший министр образования и нынешний депутат Курултая Айбулат Хажин.
После траурной церемонии мать погибшего военнослужащего получила флаг России.
На прошлой неделе в Башкирии прошло несколько похорон бойцов, погибших на СВО.