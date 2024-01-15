На похороны участника СВО в Стерлитамаке приехал бывший министр образования Башкирии

15 января в Стерлитамаке прошли похороны младшего сержанта Сергея Забелина. До начала спецоперации мужчина работал в системе здравоохранения. Так, с 2007 года он трудился водителем на «Санитарном автотранспорте города Стерлитамак». На фронте Забелин сражался в звании младшего сержанта.