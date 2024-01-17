Китайские ученые создали «коронавирус-убийцу»

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Эксперименты проводились в Бостоне и научном центре Пекинского химико-технологического университета. Этот шаг в исследованиях может стать ключевым для разработки новых методов лечения и профилактики коронавирусов, пишет ИА RuNews24.ru.
Исходный материал для вируса нашли у малазийских панголинов. В ходе исследований мутант вируса ввели в организм мышей. По результатам наблюдений, больные грызуны умирали за 7-8 дней. У них наблюдались характерные симптомы: беление глаз и деградация мозга, что, по словам ученых, свидетельствует о разрушении органов.
Кроме того, исследователи отметили, что вирус обладает способностью передаваться по воздуху. Первые дни болезни у грызунов сопровождались слабостью и потерей веса, затем белели глаза и животные умирали.