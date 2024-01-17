Китайские ученые создали «коронавирус-убийцу»

Исходный материал для вируса нашли у малазийских панголинов. В ходе исследований мутант вируса ввели в организм мышей. По результатам наблюдений, больные грызуны умирали за 7-8 дней. У них наблюдались характерные симптомы: беление глаз и деградация мозга, что, по словам ученых, свидетельствует о разрушении органов.