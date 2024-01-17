Глава РФ поручил СК активнее вести работу по делам о пытках в местах лишения свободы

Posted Сегодня, 19:33
Published Сегодня, 19:33
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
Данная информация содержится в списке президентских поручений на кремлевском сайте.
В документе говорится, что СК обязан принять меры по обеспечению максимально тщательного расследования уголовных производств о пытках в тюрьмах, информирует russian.rt.com.
Представители СК должны предоставить доклад о выполнении поручения не позднее 1 июля текущего года.
Известно, что Путин уже заявлял о том, что считает пытки в местах лишения свободы и в органах охраны правопорядка «уродливыми явлениями».
Ранее сообщалось, что в августе минувшего года Иркутский областной суд огласил вердикт по делу заключенных, пострадавших от пыток. Пятерым служащим СИЗО присудили наказание в виде лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.