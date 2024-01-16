В Башкирии огурцы за 10 дней подорожали почти на 20%, яйца — подешевели

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Башкортостан опубликовал обновлённую статистику по динамике цен. Последние данные включают в себя изменения с 29 декабря по 9 января.
За это время не изменились в цене ржаной хлеб, баранина и поваренная соль. Пастеризованное молоко жирностью от 2,5 до 3,2% подешевело на 0,2%. Также дешевле стали гречневая крупа, чёрный чай, макаронные изделия, охлаждённая о мороженая курица. Яйца «сбросили» 1,4%.
Подавляющее большинство продовольственных товаров, представленных службой статистики, стало дороже. Меньше, чем 1%, прибавили пшеничный хлеб, говядина, цельное молоко жирностью от 2,5 до 3,2%, маргарин, свинина, вермишель, детские фруктово-ягодные консервы, сахар, пшеничная мука, пшено, сметана, сухие молочные смеси, сливочное масло и творог. Существенный рост — от 4 до 10% — продемонстрировали яблоки, сардельки и сосиски, репчатый лук, картофель и свёкла. Быстрее всех за новогодние каникулы выросли в цене белокочанная капуста (+10,4%), морковь (+12,5%), помидоры (+14,2%) и свежие огурцы (+19,8%).
Ранее Росстат публиковал данные о том, что за 2023 год цены на яйца в Башкирии выросли почти вдвое.