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Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

В Башкирии подешевели яйца, но значительно выросли в цене огурцы и морковь

В Башкирии огурцы за 10 дней подорожали почти на 20%, яйца — подешевели

16 января 2024, 04:25
Фото: 1MI

В Башкирии подешевели яйца, но значительно выросли в цене огурцы и морковь

Подавляющая часть продуктов подорожала за новогодние каникулы.

Башкортостан опубликовал обновлённую статистику по динамике цен. Последние данные включают в себя изменения с 29 декабря по 9 января.

За это время не изменились в цене ржаной хлеб, баранина и поваренная соль. Пастеризованное молоко жирностью от 2,5 до 3,2% подешевело на 0,2%. Также дешевле стали гречневая крупа, чёрный чай, макаронные изделия, охлаждённая о мороженая курица. Яйца «сбросили» 1,4%.

Подавляющее большинство продовольственных товаров, представленных службой статистики, стало дороже. Меньше, чем 1%, прибавили пшеничный хлеб, говядина, цельное молоко жирностью от 2,5 до 3,2%, маргарин, свинина, вермишель, детские фруктово-ягодные консервы, сахар, пшеничная мука, пшено, сметана, сухие молочные смеси, сливочное масло и творог. Существенный рост — от 4 до 10% — продемонстрировали яблоки, сардельки и сосиски, репчатый лук, картофель и свёкла. Быстрее всех за новогодние каникулы выросли в цене белокочанная капуста (+10,4%), морковь (+12,5%), помидоры (+14,2%) и свежие огурцы (+19,8%).

Ранее Росстат публиковал данные о том, что за 2023 год цены на яйца в Башкирии выросли почти вдвое.

Эксперты подсчитали, какие продукты в Башкирии подорожали к концу 2023 года
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#Общество#Экономика#Цены#Инфляция#Идэль Гумеров#Башкортостанстат#Яйца
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