В Башкирии огурцы за 10 дней подорожали почти на 20%, яйца — подешевели

Подавляющее большинство продовольственных товаров, представленных службой статистики, стало дороже. Меньше, чем 1%, прибавили пшеничный хлеб, говядина, цельное молоко жирностью от 2,5 до 3,2%, маргарин, свинина, вермишель, детские фруктово-ягодные консервы, сахар, пшеничная мука, пшено, сметана, сухие молочные смеси, сливочное масло и творог. Существенный рост — от 4 до 10% — продемонстрировали яблоки, сардельки и сосиски, репчатый лук, картофель и свёкла. Быстрее всех за новогодние каникулы выросли в цене белокочанная капуста (+10,4%), морковь (+12,5%), помидоры (+14,2%) и свежие огурцы (+19,8%).