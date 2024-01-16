На МСП.РФ доступен сервис с мерами поддержки регионов для работы на маркетплейсах

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
РИА Новости пишет, что пользователи платформы имеют возможность сравнивать условия на различных площадках на основе различных параметров с помощью специального фильтра. Предприниматели также могут получать специальные условия от маркетплейсов для продвижения услуг и оформления товарных карточек. Кроме того, сервис формирует подборку подходящих региональных мер поддержки для работы на маркетплейсах.
Например, представители малого и среднего предпринимательства из Татарстана могут получить безвозмездную помощь по размещению товаров на одном из выбранных маркетплейсов. Представителям сегмента малого и среднего бизнеса из Ивановской области предоставляется помощь в продвижении товаров на площадке на условиях софинансирования. Московские предприниматели получают бесплатные консультации по оформлению и запуску бизнес-страницы в социальных сетях, а также персональное сопровождение кураторами на всех этапах ведения бизнеса.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что компания наблюдает значительный рост новых регистраций бизнеса в онлайн-торговле. Только в 2023 году было зарегистрировано 152 тысячи заявок. Сервис предоставляет возможность представителям бизнеса, как новичкам, так и опытным игрокам, использовать доступные в их регионах меры поддержки, связанные с продвижением товаров и услуг в социальных сетях и на маркетплейсах. Авторизованные пользователи МСП.РФ также получают специальные предложения от маркетплейсов в виде скидок, бонусов и других преимуществ.
Например, одна из площадок предоставляет авторизованным пользователям МСП.РФ скидку в размере 30% на размещение товара на верхних позициях на главной странице, а другая платформа предлагает до 60 тысяч бонусов на продвижение новым клиентам.
Также в сервисе МСП.РФ доступны инструкции от экспертов площадок по вопросам, связанным с онлайн-торговлей: от регистрации на площадке и оформления карточек товаров или объявлений об услугах до настройки цен, логистики, аналитики и разработки стратегии продвижения товаров или услуг.
Кроме этого, пользователям нового сервиса доступны полезные инструменты для работы с Ozon, Avito, соцсетью “ВКонтакте”, “Ярмаркой Мастеров”, “Мегамаркетом”, “Профи.ру”. Все площадки прошли отбор Корпорацией МСП и готовы предоставлять представителям малого и среднего предпринимательства помощь в запуске и развитии бизнеса в онлайн-продажах.