На МСП.РФ доступен сервис с мерами поддержки регионов для работы на маркетплейсах

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что компания наблюдает значительный рост новых регистраций бизнеса в онлайн-торговле. Только в 2023 году было зарегистрировано 152 тысячи заявок. Сервис предоставляет возможность представителям бизнеса, как новичкам, так и опытным игрокам, использовать доступные в их регионах меры поддержки, связанные с продвижением товаров и услуг в социальных сетях и на маркетплейсах. Авторизованные пользователи МСП.РФ также получают специальные предложения от маркетплейсов в виде скидок, бонусов и других преимуществ.