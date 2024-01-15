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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Алгоритмы маркетплейсов могут повышать цены при просмотре товара

Алгоритмы маркетплейсов могут повышать цены при просмотре товара

15 января 2024, 12:24
Фото: 1MI
Когда пользователи добавляют товары в корзину на маркетплейсах, они часто посещают страницу товара, чтобы проверить текущую ценовую динамику или просто насладиться его изображением. Однако экономист Ольга Тарасова предостерегает от этой практики.

Алгоритмы реагируют на действия возможных покупателей и могут корректировать цены. Изменения могут произойти в течение десяти минут, особенно если товар просматривается с разных устройств или вызывает интерес нескольких покупателей одновременно. При уменьшении интереса к товару цена также может снижаться. Следовательно, резкое изменение цены на товар может быть обусловлено как реальным изменением спроса, так и воздействием алгоритмов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В целом цены на маркетплейсах формируются исходя из законов рынка. Владельцы товаров имеют право устанавливать цены. Скидки могут являться рекламными ходами или быть связанными с сезонными распродажами. Например, в настоящее время можно обнаружить скидку от 50% до 60% на горнолыжное оборудование.

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