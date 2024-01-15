Алгоритмы маркетплейсов могут повышать цены при просмотре товара

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Алгоритмы реагируют на действия возможных покупателей и могут корректировать цены. Изменения могут произойти в течение десяти минут, особенно если товар просматривается с разных устройств или вызывает интерес нескольких покупателей одновременно. При уменьшении интереса к товару цена также может снижаться. Следовательно, резкое изменение цены на товар может быть обусловлено как реальным изменением спроса, так и воздействием алгоритмов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В целом цены на маркетплейсах формируются исходя из законов рынка. Владельцы товаров имеют право устанавливать цены. Скидки могут являться рекламными ходами или быть связанными с сезонными распродажами. Например, в настоящее время можно обнаружить скидку от 50% до 60% на горнолыжное оборудование.