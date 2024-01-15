Алгоритмы маркетплейсов могут повышать цены при просмотре товара

Алгоритмы реагируют на действия возможных покупателей и могут корректировать цены. Изменения могут произойти в течение десяти минут, особенно если товар просматривается с разных устройств или вызывает интерес нескольких покупателей одновременно. При уменьшении интереса к товару цена также может снижаться. Следовательно, резкое изменение цены на товар может быть обусловлено как реальным изменением спроса, так и воздействием алгоритмов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».