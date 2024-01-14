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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

В Башкирии погибли жильцы дома после того, как вернулись в горящий дом за документами

14 января 2024, 06:07
Когда пожарные прибыли в деревню Николаевку Уфимского района по вызову, дом уже охваченный пламенем.

В процессе тушения пожара были обнаружены тела двух человек, об этом рассказали в МЧС по Рб. Оказалось, что дом был оборудован пожарной сигнализацией, она сработала и супруги успели покинуть дом. Однако они решили вернуться за документами и больше не смогли покинуть здание.

По информации Главного управления МЧС Республики Башкортостан, погиб мужчина 1960 года рождения и женщина 1964 года рождения.

Пожарные проводили тушение и разборку конструкций уже в глубокой ночью. Причины пожара и другие обстоятельства инцидента устанавливаются.

#Происшествия#Анастасия Денисенко
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