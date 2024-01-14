В Башкирии погибли жильцы дома после того, как вернулись в горящий дом за документами

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В процессе тушения пожара были обнаружены тела двух человек, об этом рассказали в МЧС по Рб. Оказалось, что дом был оборудован пожарной сигнализацией, она сработала и супруги успели покинуть дом. Однако они решили вернуться за документами и больше не смогли покинуть здание.
По информации Главного управления МЧС Республики Башкортостан, погиб мужчина 1960 года рождения и женщина 1964 года рождения.
Пожарные проводили тушение и разборку конструкций уже в глубокой ночью. Причины пожара и другие обстоятельства инцидента устанавливаются.