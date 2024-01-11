Врач предупредила о синдроме встряхнутого ребенка

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:44
История произошла в Зеленодольске. Четырехмесячный малыш не мог заснуть и очень громко и сильно плакал. Женщина попыталась успокоить ребенка, сильно качая его, что привело к тому, что ребенок перестал дышать и двигаться.
Как пояснила врач Мария Беляева, это был случай синдрома детского сотрясения или, иначе говоря, синдрома встряхнутого ребенка, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«В международной практике это происходит в 27 случаях на 100 тыс. младенцев и возникает при слишком сильном воздействии на незрелые мышцы шеи ребенка, например, при играх, подбрасывании и резких колебаниях», — объяснила врач.
Эксперт отметила, что симптомы этого синдрома включают рвоту, головокружение и нарушение мозговой деятельности, вплоть до летального исхода.
«Для предотвращения этого не рекомендуется сильно качать новорожденных и избегать резких движений. В целом педиатры не рекомендуют длительное качание с низкой интенсивностью», — заключила Беляева.