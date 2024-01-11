Ученый объяснил рост долга россиян перед МФО до 348 млрд рублей

Климанов отметил, что увеличение спроса на микрозаймы может быть следствием и других факторов, которые нужно разбирать уже с более детальной информацией. Он подчеркнул, что уровень финансовой грамотности среди россиян значительно вырос, однако очевидно, что граждане нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах.