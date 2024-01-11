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Published Сегодня, 09:12

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Updated Сегодня, 09:13

Ученый объяснил рост долга россиян перед МФО до 348 млрд рублей

Ученый объяснил рост долга россиян перед МФО до 348 млрд рублей

11 января 2024, 09:12
Фото: 1MI
В январе–сентябре 2023 года число клиентов микрофинансовых организаций в России выросло на 2,7 миллиона человек. Общий долг россиян перед МФО увеличился на 18% и составил 348,1 миллиарда рублей.

Такие данные приводит саморегулируемая организация «МиР». Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов рассказал о причинах такой тенденции.

По словам эксперта, россияне стали чаще обращаться за микрозаймами на фоне ужесточения требований к заемщикам со стороны коммерческих банков. То есть люди видят подходящую альтернативу в МФО, передает runews24.ru.

Климанов отметил, что увеличение спроса на микрозаймы может быть следствием и других факторов, которые нужно разбирать уже с более детальной информацией. Он подчеркнул, что уровень финансовой грамотности среди россиян значительно вырос, однако очевидно, что граждане нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах.

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