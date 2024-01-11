Ученый объяснил рост долга россиян перед МФО до 348 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Такие данные приводит саморегулируемая организация «МиР». Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов рассказал о причинах такой тенденции.
По словам эксперта, россияне стали чаще обращаться за микрозаймами на фоне ужесточения требований к заемщикам со стороны коммерческих банков. То есть люди видят подходящую альтернативу в МФО, передает runews24.ru.
Климанов отметил, что увеличение спроса на микрозаймы может быть следствием и других факторов, которые нужно разбирать уже с более детальной информацией. Он подчеркнул, что уровень финансовой грамотности среди россиян значительно вырос, однако очевидно, что граждане нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах.