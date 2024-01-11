Россия поможет Южной Корее отказаться от собачьего мяса

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
До 2027 года фермам, занятым производством собачатины, необходимо зарегистрировать бизнес в региональных органах власти. Прекращение работы подобных предприятий будет сопровождаться господдержкой в виде выделения субсидий и других мер. Об этом сообщает runews24.
Согласно соцопросам, проведенным корейским изданием Korean Herald, от собачатины готовы отказаться 93,4% корейцев, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 88,6%. Очевидно, что граждан, желающих сохранить национальную пищевую традицию, немного, но они по-прежнему есть.
Тем не менее, хорошей альтернативой собачьему мясу может стать мясо козье, которое по вкусу очень близко к собачьему. Единственной проблемой для Кореи в этой ситуации может стать отсутствие пастбищ для выращивания коз. Козы не срезают, а выщипывают траву, поэтому каждый раз им нужна новая территория выгула, обеспечить которую в стране площадью 100 тысяч кв. километров непросто. Однако выходом может стать импорт козьего мяса из-за границы или специальное приобретение земель для козоводства.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким предположил, что Россия могла бы развивать козоводство на своих территориях, продавая мясо в Южную Корею.