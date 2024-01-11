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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Россия поможет Южной Корее отказаться от собачьего мяса

Россия поможет Южной Корее отказаться от собачьего мяса

11 января 2024, 12:27
Фото: Midjourney
Парламент Южной Кореи запретил выращивать и забивать собак с целью употребления в пищу их мяса. С 2027 года всех, кто нарушит запрет, ждут тюремное заключение и многомиллионные штрафы. Например, те, кто разделывает собак, попадут за решетку на три года и заплатят около 30 млн вон (два млн рублей).

До 2027 года фермам, занятым производством собачатины, необходимо зарегистрировать бизнес в региональных органах власти. Прекращение работы подобных предприятий будет сопровождаться господдержкой в виде выделения субсидий и других мер. Об этом сообщает runews24.

Согласно соцопросам, проведенным корейским изданием Korean Herald, от собачатины готовы отказаться 93,4% корейцев, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 88,6%. Очевидно, что граждан, желающих сохранить национальную пищевую традицию, немного, но они по-прежнему есть.

Тем не менее, хорошей альтернативой собачьему мясу может стать мясо козье, которое по вкусу очень близко к собачьему. Единственной проблемой для Кореи в этой ситуации может стать отсутствие пастбищ для выращивания коз. Козы не срезают, а выщипывают траву, поэтому каждый раз им нужна новая территория выгула, обеспечить которую в стране площадью 100 тысяч кв. километров непросто. Однако выходом может стать импорт козьего мяса из-за границы или специальное приобретение земель для козоводства.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким предположил, что Россия могла бы развивать козоводство на своих территориях, продавая мясо в Южную Корею.

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