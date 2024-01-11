Россия поможет Южной Корее отказаться от собачьего мяса

Тем не менее, хорошей альтернативой собачьему мясу может стать мясо козье, которое по вкусу очень близко к собачьему. Единственной проблемой для Кореи в этой ситуации может стать отсутствие пастбищ для выращивания коз. Козы не срезают, а выщипывают траву, поэтому каждый раз им нужна новая территория выгула, обеспечить которую в стране площадью 100 тысяч кв. километров непросто. Однако выходом может стать импорт козьего мяса из-за границы или специальное приобретение земель для козоводства.