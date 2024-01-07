В Башкирии зафиксирован спад ипотечного кредитования

По данным издания, с января по ноябрь 2023 года банки выдали кредиты на покупку жилья на сумму 240,3 млрд рублей. Это на 93,7% больше, чем за такой же период 2022 года. Но в отдельно взятом ноябре объём ипотеки составил 26,1 млрд рублей — это на 5,7% меньше, чем в октябре. Тогда сумма жилищного кредита составляла 27,7 млрд рублей.