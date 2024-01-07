В Башкирии зафиксирован спад ипотечного кредитования

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
В ноябре 2023 года объём выданной ипотеки снизился на 5,7%. Об этом сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на Национальный банк Башкирии.
По данным издания, с января по ноябрь 2023 года банки выдали кредиты на покупку жилья на сумму 240,3 млрд рублей. Это на 93,7% больше, чем за такой же период 2022 года. Но в отдельно взятом ноябре объём ипотеки составил 26,1 млрд рублей — это на 5,7% меньше, чем в октябре. Тогда сумма жилищного кредита составляла 27,7 млрд рублей.
За 12 месяцев 2022 года ипотеки было выдано на 146,3 млрд рублей — в 2023 году столько же жители Башкирии взяли за 8 месяцев.
Объём микрофинансового кредитования в Башкирии продолжает расти. В то же время в регионе дорожает аренда жилья — по сравнению с 2022 годом, в конце 2023 года цена съёма однокомнатной квартиры выросла на 21%. А министерство строительство оценило рост рыночных цен на 1 кв метр жилья в 3,3% за квартал. Теперь «квадрат» стоит почти 105 тыс рублей.