В Башкирии цена за один квадратный метр жилья выросла на 3 тысячи рублей

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Рыночная цена квадратного метра жилья на первые месяцы 2024 года вырастет на 3 357 рублей. Проект приказа об утверждении средней рыночной стоимости подготовило министерство строительства.
В IV квартале 2023 года ценник определялся в 101 590 рублей. Таким образом, рост составит 3,3% до 104 947 рублей. В прошлый раз стоимость поднималась на 1,8%.
Средняя рыночная стоимость устанавливается для того, чтобы рассчитать размеры субсидий для жителей Башкирии, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Добавим, что в Москве этот показатель установлен в 170 578 рублей. Самый дешёвый квадрат жилья — в Кабардино-Балкарской республике (45 908 рублей). В ПФО лидером является Татарстан, где средняя цена установлена в размере 133 129 рублей.
В Башкирии подорожало и съёмное жильё — с начала года рост в 3 раза превысил официальную инфляцию, тогда как зарплаты увеличились лишь на 16%.