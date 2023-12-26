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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

В Башкирии цена за один квадратный метр жилья выросла на 3 тысячи рублей

26 декабря 2023, 07:23

В Башкирии установили рыночную цену квадратного метра жилья на начало 2024 года

За 3 месяца рост составил 3,3%.

Рыночная цена квадратного метра жилья на первые месяцы 2024 года вырастет на 3 357 рублей. Проект приказа об утверждении средней рыночной стоимости подготовило министерство строительства.

В IV квартале 2023 года ценник определялся в 101 590 рублей. Таким образом, рост составит 3,3% до 104 947 рублей. В прошлый раз стоимость поднималась на 1,8%.

Средняя рыночная стоимость устанавливается для того, чтобы рассчитать размеры субсидий для жителей Башкирии, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Добавим, что в Москве этот показатель установлен в 170 578 рублей. Самый дешёвый квадрат жилья — в Кабардино-Балкарской республике (45 908 рублей). В ПФО лидером является Татарстан, где средняя цена установлена в размере 133 129 рублей.

В Башкирии подорожало и съёмное жильё — с начала года рост в 3 раза превысил официальную инфляцию, тогда как зарплаты увеличились лишь на 16%.

Рост цен на съёмное жильё в Уфе в три раза превышает официальную инфляцию
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#Общество#Экономика#Город#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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