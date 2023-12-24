Кредитная кабала усиливается: в Башкирии увеличилось число выданных микрозаймов

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Башкирия поднялась на 4 место по количеству микрозаймов. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
По итогам октября Башкирия занимала 5 место, оставив позади Санкт-Петербург и Татарию.
В ноябре только в двух регионах из лидирующей пятёрки увеличилось число выданных микрозаймов — в Московской области (на 0,1%) и нашей республике (на 0,3%). За счёт этого Башкирия обогнала Свердловскую область, ранее занимавшую 4 позицию. На первом месте осталась Москва, на втором — Подмосковье, тройку лидеров замкнул Краснодарский край.
В ноябре жители республики 100,3 тыс раз получали «деньги до зарплаты» под высокие проценты. В Татарии к услугам микрофинансовых организаций пришлось прибегать 84,7 тыс раз.