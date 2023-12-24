Кредитная кабала усиливается: в Башкирии увеличилось число выданных микрозаймов

В ноябре только в двух регионах из лидирующей пятёрки увеличилось число выданных микрозаймов — в Московской области (на 0,1%) и нашей республике (на 0,3%). За счёт этого Башкирия обогнала Свердловскую область, ранее занимавшую 4 позицию. На первом месте осталась Москва, на втором — Подмосковье, тройку лидеров замкнул Краснодарский край.