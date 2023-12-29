Копайгородский сообщил об отмене фейерверков в Сочи ради помощи бойцам СВО

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Новогоднее оформление города связано с темами патриотизма, любви к Сочи, укрепления семейных ценностей. Главный элемент Нового года — искусственная ель высотой 23,5 метра — украшает площадь Флага в самом центре Сочи. Она, как и весь город, украшена шарами и игрушками белого, золотого и бордового цветов, передает mk.ru.
По всему городу установили фотозоны и тематические праздничные локации, подключили новогоднюю иллюминацию. В период новогодних каникул, по оценкам Копайгородского, город и курорты посетят не менее 270 тысяч гостей. По словам главы города, администрация Сочи подготовила для туристов и сочинцев насыщенную праздничную программу, состоящую более чем из 250 различных событий.
Также перед новогодними праздниками по всему городу открыты праздничные ярмарки. Кроме того, Копайгородский рассказал о том, что на территории Сочи работают 22 елочных базара.
Отмечается, что в городе на новогодние праздники будут усилены меры безопасности.
Власти города также подготовили более 13 тысяч новогодних подарков для одаренных детей, детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, детей мобилизованных родителей и добровольцев СВО.