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Копайгородский сообщил об отмене фейерверков в Сочи ради помощи бойцам СВО

Копайгородский сообщил об отмене фейерверков в Сочи ради помощи бойцам СВО

29 декабря 2023, 10:59
Фото: пресс-службы администрации Сочи
Мэр Сочи Алексей Копайгородский направит средства, предназначенные для проведения новогодних фейерверков, на помощь участникам СВО. Он призвал руководителей других организаций города сделать так же. Тем не менее для людей подготовлена насыщенная развлекательная программа.
Фото: пресс-службы администрации Сочи

Новогоднее оформление города связано с темами патриотизма, любви к Сочи, укрепления семейных ценностей. Главный элемент Нового года — искусственная ель высотой 23,5 метра — украшает площадь Флага в самом центре Сочи. Она, как и весь город, украшена шарами и игрушками белого, золотого и бордового цветов, передает mk.ru.

По всему городу установили фотозоны и тематические праздничные локации, подключили новогоднюю иллюминацию. В период новогодних каникул, по оценкам Копайгородского, город и курорты посетят не менее 270 тысяч гостей. По словам главы города, администрация Сочи подготовила для туристов и сочинцев насыщенную праздничную программу, состоящую более чем из 250 различных событий.

Также перед новогодними праздниками по всему городу открыты праздничные ярмарки. Кроме того, Копайгородский рассказал о том, что на территории Сочи работают 22 елочных базара.

Отмечается, что в городе на новогодние праздники будут усилены меры безопасности.

Власти города также подготовили более 13 тысяч новогодних подарков для одаренных детей, детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, детей мобилизованных родителей и добровольцев СВО.

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