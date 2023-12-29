Копайгородский сообщил об отмене фейерверков в Сочи ради помощи бойцам СВО

По всему городу установили фотозоны и тематические праздничные локации, подключили новогоднюю иллюминацию. В период новогодних каникул, по оценкам Копайгородского, город и курорты посетят не менее 270 тысяч гостей. По словам главы города, администрация Сочи подготовила для туристов и сочинцев насыщенную праздничную программу, состоящую более чем из 250 различных событий.